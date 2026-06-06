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Мобилизация и ядерный удар: в Раде назвали сценарии, которые могут перевернуть войну

В парламентском комитете по нацбезопасности предупредили о двух угрозах, способных кардинально изменить ситуацию на фронте не в пользу Украины

6 июня 2026, 19:23
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Кравцев Сергей

Россия может предпринять шаги, способные радикально изменить ход войны против Украины. Речь идет не только о новой масштабной мобилизации, но и о потенциальном применении тактического ядерного оружия прямо на поле боя. Такую оценку озвучил секретарь парламентского Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

Мобилизация и ядерный удар: в Раде назвали сценарии, которые могут перевернуть войну

Роман Костенко. Фото: из открытых источников

По словам народного депутата, одним из самых опасных сценариев остается оглашение Кремлем новой волны мобилизации. Если российские власти смогут дополнительно привлечь 300-500 тысяч человек, это существенно повлияет на соотношение сил на фронте.

Роман Костенко отметил, что такое количество военных позволит России не только компенсировать потери, которые оккупационная армия понесет каждый день, но и создать новые ударные группировки для наступательных операций сразу на нескольких направлениях. По его мнению, подобное развитие событий может стать одним из самых серьезных вызовов для украинской обороны за все время полномасштабной войны.

Однако еще большую обеспокоенность вызывает другой сценарий — возможное использование тактического ядерного оружия. По словам депутата, нельзя исключать, что российское военно-политическое руководство будет рассматривать такой вариант в случае неудач на фронте.

Тактическое ядерное оружие предназначено для поражения военных целей на ограниченной территории. Она может использоваться для уничтожения укрепленных районов, командных пунктов или больших скоплений войск. По оценкам Костенко, даже один такой удар способен создать масштабную зону разрушений площадью в несколько десятков квадратных километров и открыть путь для дальнейшего продвижения войск.

На этом фоне украинское военное командование вынуждено учитывать даже самые плохие сценарии развития событий. Эксперты отмечают, что подготовка оборонных рубежей и стратегия сдерживания должны базироваться не только на текущей ситуации, но и на потенциальных рисках, которые еще недавно казались маловероятными.

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