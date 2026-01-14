Народный депутат Украины и глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила подозрение от НАБУ и САП относительно вероятного подкупа нардепов ради провала некоторых решений Верховной Рады. Это произошло после того, как вчера ВРУ не смогла проголосовать за назначение Дениса Шмыгаля на должность Министра энергетики, хотя до этого все решения о снятиях с должностей были приняты.

Сеть взорвалась мемами о Тимошенко: «Господи, помоги»

Именно об этом и говорилось на пленках НАБУ, которые уже опубликованы в сети. Юлия Тимошенко сама называет это политическим давлением и отвергает все обвинения, уже сегодня выступив с трибуны Верховной Рады, а украинцы на все это реагируют традиционно и несокрушимо – с юмором.

В Сети сразу появилось множество мемов относительно политической деятельности Тимошенко и упоминание о ее прошлых "достижениях".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Юлия Тимошенко подтвердила, что следственные действия касались ее, однако резко раскритиковала методы правоохранителей.

"Только что в партийном офисе "Батькивщины" завершились так называемые "неотложные следственные действия", которые продолжались всю ночь. "Неотложные следственные действия", которые к праву и закону не имеют никакого отношения. Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников", — пишет Тимошенко.