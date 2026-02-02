logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика рада «Менше 8 гривень на день»: нардеп звинуватив владу у підготовці до виборів через маніпуляції з пенсіями
commentss НОВИНИ Всі новини

«Менше 8 гривень на день»: нардеп звинуватив владу у підготовці до виборів через маніпуляції з пенсіями

Пенсії по 6 тисяч гривень: Дмитро Разумков пояснив, де взяти гроші на реальні виплати

2 лютого 2026, 17:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народний депутат Дмитро Разумков різко розкритикував останні заяви представників влади щодо майбутнього підвищення пенсій до 6 тисяч гривень, назвавши це передвиборчим піаром. За словами політика, нинішній стан пенсійного забезпечення є критичним.

«Менше 8 гривень на день»: нардеп звинуватив владу у підготовці до виборів через маніпуляції з пенсіями

«Менше 8 гривень на день»: нардеп звинуватив владу у підготовці до виборів через маніпуляції з пенсіями

"Поки влада роздає обіцянки, пенсіонери продовжують рахувати копійки!" — наголосив нардеп, нагадавши, що в бюджеті на цей рік мінімальну пенсію підвищили лише на 234 гривні. За його розрахунками, це менше ніж 8 гривень на день — "гроші, за які не купиш навіть буханку хліба. Це приниження і відверта неповага до пенсіонерів!".

Разумков зазначив, що команда "Розумної Політики" ще минулого року пропонувала збільшити мінімальну пенсію вдвічі (до 4722 грн), проте тоді влада називала такі ініціативи "популізмом". Тепер же, коли заговорили про суму у 6 тисяч гривень, депутат вимагає конкретних джерел фінансування.

Політик повідомив, що його команда вже розробила законопроєкт №13214, де чітко вказано ресурси для підвищення виплат за рахунок скорочення видатків на державний апарат:

"Ми чітко показали, де взяти гроші: через зміни до бюджету за рахунок телемарафону, „Вовиної тисячі“, фінансування партій, утримання Офісу президента".

На думку Дмитра Разумкова, влада має припинити гру в піар та перейти до реальних дій: "Якщо влада дійсно хоче допомогти людям — нехай забере мільярди, якими фінансує своє комфортне життя і нарешті почне боротися з корупцією".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що зима вкотре випробовує українців на витривалість. Через удари Росії по енергетичній інфраструктурі та складну ситуацію з теплопостачанням уряд запустив новий формат адресної допомоги для тих, хто найбільше ризикує залишитися без тепла. Йдеться про так звані "Пакунки тепла", які вже почали отримувати пенсіонери та інші вразливі категорії населення. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини