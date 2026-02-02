Народний депутат Дмитро Разумков різко розкритикував останні заяви представників влади щодо майбутнього підвищення пенсій до 6 тисяч гривень, назвавши це передвиборчим піаром. За словами політика, нинішній стан пенсійного забезпечення є критичним.

«Менше 8 гривень на день»: нардеп звинуватив владу у підготовці до виборів через маніпуляції з пенсіями

"Поки влада роздає обіцянки, пенсіонери продовжують рахувати копійки!" — наголосив нардеп, нагадавши, що в бюджеті на цей рік мінімальну пенсію підвищили лише на 234 гривні. За його розрахунками, це менше ніж 8 гривень на день — "гроші, за які не купиш навіть буханку хліба. Це приниження і відверта неповага до пенсіонерів!".

Разумков зазначив, що команда "Розумної Політики" ще минулого року пропонувала збільшити мінімальну пенсію вдвічі (до 4722 грн), проте тоді влада називала такі ініціативи "популізмом". Тепер же, коли заговорили про суму у 6 тисяч гривень, депутат вимагає конкретних джерел фінансування.

Політик повідомив, що його команда вже розробила законопроєкт №13214, де чітко вказано ресурси для підвищення виплат за рахунок скорочення видатків на державний апарат:

"Ми чітко показали, де взяти гроші: через зміни до бюджету за рахунок телемарафону, „Вовиної тисячі“, фінансування партій, утримання Офісу президента".

На думку Дмитра Разумкова, влада має припинити гру в піар та перейти до реальних дій: "Якщо влада дійсно хоче допомогти людям — нехай забере мільярди, якими фінансує своє комфортне життя і нарешті почне боротися з корупцією".

