«Меньше 8 гривен в день»: нардеп обвинил власть в подготовке к выборам через манипуляции с пенсиями

Народный депутат Дмитрий Разумков подверг резкой критике последние заявления представителей власти о предстоящем повышении пенсий до 6 тысяч гривен, назвав это предвыборным пиаром. По словам политика, нынешнее состояние пенсионного обеспечения является критическим.

«Меньше 8 гривен в день»: нардеп обвинил власть в подготовке к выборам из-за манипуляций с пенсиями

"Пока власти раздают обещания, пенсионеры продолжают считать копейки!" — подчеркнул нардеп, напомнив, что в бюджете на этот год минимальную пенсию повысили всего на 234 гривны. По его расчетам, это меньше 8 гривен в день — "деньги, за которые не купишь даже буханку хлеба. Это унижение и откровенное неуважение к пенсионерам!".

Разумков отметил, что команда "Разумной Политики" еще в прошлом году предлагала увеличить минимальную пенсию вдвое (до 4722 грн), однако тогда власти называли такие инициативы "популизмом". Теперь же, когда заговорили о сумме 6 тысяч гривен, депутат требует конкретных источников финансирования.

Политик сообщил, что его команда уже разработала законопроект №13214, где четко указаны ресурсы для повышения выплат за счет сокращения расходов на государственный аппарат:

"Мы четко показали, где взять деньги: из-за изменений в бюджет за счет телемарафона, „Вовиной тысячи“, финансирования партий, содержания Офиса президента".

По мнению Дмитрия Разумкова, власти должны прекратить игру в пиар и перейти к реальным действиям: "Если власть действительно хочет помочь людям — пусть отнимет миллиарды, которыми финансирует свою комфортную жизнь и, наконец, начнет бороться с коррупцией".

