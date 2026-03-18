Масштаби проблем в Раді шокують: чому насправді народні депутати пішли проти Зеленського

Криза у Верховній Раді очевидна — народні депутати не розглядають та не ухвалюють законопроєкти, навіть не відвідують залу засідань, і нібито щонайменше 60 народних обранців хочуть скласти мандат.

Верховна Рада.

Політолог Володимир Цибулько розповів, що відбувається у Верховній Раді. За його словами, і депутати, і прем’єрка — це слуги Зеленського.

“Вони не мають статусу, вони інституційно нікчемні, бо основні рішення приймаються за них — їхня функція лише імітувати прийняття рішень”, — пояснив експерт.

Цибулько зауважив, що за останні два роки в соціології взагалі не згадується партія “Слуга народу”. Банкова, за його словами, завжди ставила в опитувальний лист “партію Зеленського”.

“Всі прекрасно розуміли, що наскільки нікчемним буде результат при голосуванні за “Слугу народу”. І це прямий наслідок роботи саме Зеленського. Він роками не зустрічався із власною фракцією. Депутатів, по суті, розглядали, як політичних кріпаків. І врешті-решт це кріпацтво набридло навіть самим депутатам. Коли ще по парламенту гуляли заохочувальні конверти, то вони брали гроші і, скрипівши зубами, голосували”, — пояснив ситуацію в Раді політолог.

За його словами, зараз не тільки конверти зникли, а й понад 50 депутати із фракції “Слуга народу” через ці конверти стали фігурантами корупційних розслідувань.

“Банкова підвела їх під монастир. Рано чи пізно вони ще можуть опинитися і на лаві підсудних. Вище керівництво спочатку фактично втягнуло їх у протиправну діяльність, а тепер кинуло один на один із НАБУ. І звичайно депутати не бачать для себе політичного прикриття з боку Банкової, тож вони й демонструють певну фронду”, — зауважив експерт.

Цибулько також пояснив, чому прем’єрка Свириденко не комунікує з нардепами. За його словами, вона — не суб'єктна: "вона служить одній особі — Зеленському. Вона не служить Уряду".

