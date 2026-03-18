logo_ukra

BTC/USD

71300

ETH/USD

2182.08

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика рада Масштаби проблем в Раді шокують: чому насправді народні депутати пішли проти Зеленського
commentss НОВИНИ Всі новини

Масштаби проблем в Раді шокують: чому насправді народні депутати пішли проти Зеленського

Політолог Цибулько пояснив, чому насправді не голосують народні депутати

18 березня 2026, 18:08
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Криза у Верховній Раді очевидна — народні депутати не розглядають та не ухвалюють законопроєкти, навіть не відвідують залу засідань, і нібито щонайменше 60 народних обранців хочуть скласти мандат. 

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Цибулько розповів, що відбувається у Верховній Раді. За його словами, і депутати, і прем’єрка — це слуги Зеленського. 

“Вони не мають статусу, вони інституційно нікчемні, бо основні рішення приймаються за них — їхня функція лише імітувати прийняття рішень”, — пояснив експерт. 

Цибулько зауважив, що за останні два роки в соціології взагалі не згадується партія “Слуга народу”. Банкова, за його словами, завжди ставила в опитувальний лист “партію Зеленського”.

“Всі прекрасно розуміли, що наскільки нікчемним буде результат при голосуванні за “Слугу народу”. І це прямий наслідок роботи саме Зеленського. Він роками не зустрічався із власною фракцією. Депутатів, по суті, розглядали, як політичних кріпаків. І врешті-решт це кріпацтво набридло навіть самим депутатам. Коли ще по парламенту гуляли заохочувальні конверти, то вони брали гроші і, скрипівши зубами, голосували”, — пояснив ситуацію в Раді політолог.

За його словами, зараз не тільки конверти зникли, а й понад 50 депутати із фракції “Слуга народу” через ці конверти стали фігурантами корупційних розслідувань. 

“Банкова підвела їх під монастир. Рано чи пізно вони ще можуть опинитися і на лаві підсудних. Вище керівництво спочатку фактично втягнуло їх у протиправну діяльність, а тепер кинуло один на один із НАБУ. І звичайно депутати не бачать для себе політичного прикриття з боку Банкової, тож вони й демонструють певну фронду”, — зауважив експерт. 

Цибулько також пояснив, чому прем’єрка Свириденко не комунікує з нардепами. За його словами, вона — не суб'єктна: "вона служить одній особі — Зеленському. Вона не служить Уряду".

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Верховна Рада посипалась.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/kyivtv/123953
Теги:

Новини

Всі новини