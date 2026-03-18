Масштабы проблем в Раде шокируют: почему на самом деле народные депутаты пошли против Зеленского

Кризис в Верховной Раде очевиден — народные депутаты не рассматривают и не принимают законопроекты, даже не посещают зал заседаний, и якобы по меньшей мере 60 народных избранников хотят сложить мандат.

Политолог Владимир Цыбулько рассказал, что происходит в Верховной Раде. По его словам, и депутаты, и премьер — это слуги Зеленского.

"Они не имеют статуса, они институционально ничтожны, потому что основные решения принимаются за них — их функция только имитировать принятие решений", — объяснил эксперт.

Цыбулько отметил, что за последние два года в социологии вообще не упоминается партия "Слуга народа". Банковая, по его словам, всегда ставила в опросный лист "партию Зеленского".

"Все прекрасно понимали, что насколько никудышным будет результат при голосовании за "Слугу народа". И это прямое следствие работы именно Зеленского. Он годами не встречался с собственной фракцией. Депутатов, по сути, рассматривали, как политических крепостных. И в конце концов это крепостное право надоело даже самим депутатам. Когда еще по парламенту гуляли поощрительные конверты, они брали деньги и, скрипя зубами, голосовали”, — объяснил ситуацию в Раде политолог.

По его словам, сейчас не только конверты исчезли, но и более 50 депутатов из фракции "Слуга народа" из-за этих конвертов стали фигурантами коррупционных расследований.

"Банковая подвела их под монастырь. Рано или поздно они еще могут оказаться и на скамье подсудимых. Высшее руководство поначалу фактически вовлекло их в противоправную деятельность, а теперь бросило один на один из НАБУ. И конечно депутаты не видят для себя политического прикрытия со стороны Банковой, поэтому они и демонстрируют определенную фронду", — сказал он.

Цыбулько также объяснил, почему премьер Свириденко не общается с нардепами. По его словам, она – не субъектная: "она служит одному лицу – Зеленскому. Она не служит Правительству".

