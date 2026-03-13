Массовый выход из Рады: десятки депутатов «Слуги народа» готовятся сложить мандаты

Украинский парламент может оказаться на пороге серьезного кадрового кризиса. В эфире "Вечер.LIVE" народный депутат Александр Юрченко сообщил, что значительная часть представителей правящей партии изъявила желание досрочно прекратить свои полномочия.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Журналисты напомнили, что ранее отсутствие депутатов на важных голосованиях объясняли массовыми "пищевыми отравлениями", однако сейчас ситуация выглядит более масштабной. Юрченко подтвердил, что речь идет о десятках заявлений от членов фракции "Слуга народа".

"Насколько я знаю, что несколько десятков депутатов уже написали заявления, хотят уйти. Это от правящей партии, от фракционного Слуги народа. Это около 50-60 депутатов", — заявил нардеп.

Среди вероятных причин такого решения Юрченко называет выгорание из-за длительной каденции или финансового недовольства.

"В чем причина? Долгая каденция, что-то там не устраивает, устали, я не знаю, низкая заработная плата, 50 тысяч гривен", — сказал политик.

Такой массовый выход избранников может поставить под вопрос дееспособность монобольшинства и возможность принятия стратегически важных для государства законопроектов в ближайшей перспективе.

