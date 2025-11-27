Народна депутатка Мар’яна Безугла знову змінила імідж – цього разу вона показала свій майже натуральний колір та текстуру волосся – хвилясту. Політикиня наголосила, що не має приховувати власну природність, щоб відповідати модним трендам, чи "еталонам краси".

Мар’яна Безугла знову змінила імідж: «Політик має надихати»

"Ще одне про природність. Моя структура волосся така, і от далі збираюся її не ховати. Була у перукаря вчора ввечері, змила майже всю фарбу та проконсультувалася. Можете сміятися і робити далі меми “розчешись” (розчесана!), але чому ми маємо прикривати свою природу в угоду еталонам краси? Можливо, це надихне ще хвилястих і кучерявих дівчат, жінок не вестися на "стандарти". Політик має надихати:)", – наголосила Безугла.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше Мар’яна Безугла, яка відома своїми різкими випадами у бік головнокомандувача Олександра Сирського та військового керівництва, опублікувала фото з новою зачіскою.

На фото політик зробила нову укладку, та завила своє подовжене каре яскраво рудого кольору у крупні локони. Образ нардепка доповнила в’язаним светром у кольорі марсала та прикрасою у вигляді підвіски з каменем, схожим на бурштин. Щоб ніхто не подумав, що це фото, згенероване штучним інтелектом, Безугла це підкреслила у підписі до фото: "Ні, це не ШІ. Кілька фото, жовтневий настрій. Реальні. Не лише вперта політик, а й жінка, все-таки. Осінь, до речі, — найулюбленіша пора року".

У мережі вже поширюють фото нардепки у новому образі, зазначаючи, що вона могла так вбратися до дня народження колеги Дмитра Разумкова. До речі, сама Безугла в цей день розкритикувала свою колегу Оксану Дмитрієву за її нову сукню. "Здається, народна депутатка розчленувала диско-кулю", – написала Безугла та додала фото, які сама ж зробила у Верховній Раді.