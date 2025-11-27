Марьяна Безуглая снова сменила имидж: «Политик должен вдохновлять»

Народный депутат Марьяна Безуглая снова сменила имидж – на этот раз она показала свой почти натуральный цвет и текстуру волос – волнистую. Политик подчеркнула, что не должна скрывать собственную естественность, чтобы соответствовать модным трендам, или "эталонам красоты".

Марьяна Безуглая снова изменила имидж: «Политик должен вдохновлять»

"Еще одно о естественности. Моя структура волос такова, и вот дальше собираюсь ее не прятать. Была у парикмахера вчера вечером, смыла почти всю краску и проконсультировалась. Можете смеяться и делать дальше мемы "расчешись" (расчесана!), но почему мы должны прикрывать свою природу в угоду эталонам красоты? Возможно, это вдохновит еще кудрявых и с вьющимися волосами девушек, женщин не вестись на "стандарты". Политик должен вдохновлять:)", – подчеркнула Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее Марьяна Безуглая, известная своими резкими выпадами в сторону главнокомандующего Александра Сырского и военного руководства, опубликовала фото с новой прической.

На фото политик сделала новую укладку и завила свое удлиненное каре ярко рыжего цвета в крупные локоны. Образ нардепка дополнила вязаным свитером в цвете марсала и украшением в виде подвески с камнем, похожим на янтарь. Чтобы никто не подумал, что это фото, сгенерированное искусственным интеллектом, Безуглая это подчеркнула в подписи к фото: "Нет, это не ИИ. Несколько фото, октябрьское настроение. Реальные. Не только упрямая политик, но и женщина, все-таки. Осень, кстати, — самое любимое время года".

В сети уже распространяют фото нардепки в новом образе, отмечая, что она могла так нарядиться до дня рождения коллеги Дмитрия Разумкова. Кстати, сама Безуглая в этот день раскритиковала свою коллегу Оксану Дмитриеву за ее новое платье. "Кажется, народная депутат расчленила диско-шар", — написала Безуглая и добавила фото, которые сама же сделала в Верховной Раде.