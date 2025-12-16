logo

Главная Новости Политика рада Марьяна Безуглая послала «на х*й» своего одиозного коллегу
commentss НОВОСТИ Все новости

Марьяна Безуглая послала «на х*й» своего одиозного коллегу

Нардепы в Раде устроили потасовку и поссорились: что произошло

16 декабря 2025, 12:44
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народный депутат Марьяна Безуглая во время заседания Верховной Рады сегодня заблокировала трибуну с плакатом "Сырский на увольнение" и не пускала никого для выступлений, нарушая регламент работы Рады. Нардепы выступали с места, а Безуглую пытались убрать с трибуны ее другие коллеги, даже произошла потасовка с Сергеем Тарутой, который хотел вытолкать нардепку из-за трибуны.

Марьяна Безуглая послала «на х*й» своего одиозного коллегу

Марьяна Безуглая послала «на х*й» своего одиозного коллегу

Когда народный депутат Николай Тищенко подошел к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, то Безуглая закричала на него: "Да пошел ты "на**й! Чего ты здесь ходишь?!"

Тем временем глава ВР Стефанчук объявил перерыв.

Марьяна Безуглая послала «на х*й» своего одиозного коллегу - фото 2
Марьяна Безуглая послала «на х*й» своего одиозного коллегу - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Верховной Раде Украины произошел инцидент с участием народной депутатки Марьяны Безуглой и депутата от фракции "Батькивщина" Сергея Таруты. Об этом сама Безуглая сообщила 16 декабря, опубликовав видео и фото из сессионного зала парламента.

По словам депутата, столкновение произошло во время ее очередного блокирования трибуны Верховной Рады. На обнародованных фотографиях видна трибуна с плакатами с требованиями депутата, среди которых "Сырский на увольнение", "Ложь на фронте убивает!!!" и "Военная реформа".

"Доброе утро. Трибуна заблокирована. Прорывалась через границу УГО (госохрана). Кто дал команду?", — написала Безуглая в своем Telegram.

Впоследствии Безуглая опубликовала видео, в котором сообщила, что между ней и Сергеем Тарутой произошла потасовка.

"Моя драка с нардепом Тарутой, другом Сырского, который сорвал вместе с нардепами от "Батькивщины" плакаты по военной реформе и срокам службы", — пишет Безуглая.



