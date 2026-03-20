«Куди поїдуть ці діти?»: Максим Бужанський розкритикував пріоритети фінансування під час евакуації зі Слов’янська

Старт примусової евакуації неповнолітніх із найбільш небезпечних районів Слов’янська викликав гостру дискусію щодо соціального забезпечення переселенців. Народний депутат Максим Бужанський підтвердив, що "розпочалася примусова евакуація дітей з окремих районів Слов’янська", проте висловив занепокоєння щодо подальшої долі цих родин.

Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел

Парламентар розкритикував поточні державні програми, такі як "кешбек" чи субсидії на пальне, вважаючи їх недоречними в умовах гуманітарної кризи на фронті. На його думку, "не чекапом здоров’я після сорока років потрібно займатися, не кешбеком і не бензином", коли сотні сімей втрачають дах над головою. Депутат поставив гострі запитання до відповідальних органів: "Куди поїдуть ці діти? Де вони будуть жити? Як довго вони будуть жити там, куди поїдуть?".

Бужанський наголосив, що державна підтримка має бути зосереджена на тих, хто вимушено залишає власні домівки під обстрілами. "Фінансувати потрібно рішення проблем людей, які прямо зараз, можливо назавжди, виходять зі свого дому в евакуацію", — підкреслив він, закликаючи змінити фінансові пріоритети на користь реальної допомоги постраждалим від війни.

Фото: Обстріл Слов'янська сьогодні, 20 березня.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що через постійну загрозу з боку окупантів влада Донеччини посилює заходи безпеки для цивільного населення. Очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що "підписав наказ про проведення примусової евакуації дітей з окремих районів Слов’янська". Це рішення стосується територій, які наразі є "найбільш уразливими для ворожих обстрілів".