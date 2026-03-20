Старт принудительной эвакуации несовершеннолетних из наиболее опасных районов Славянска вызвал острую дискуссию по поводу социального обеспечения переселенцев. Народный депутат Максим Бужанский подтвердил, что "началась принудительная эвакуация детей из отдельных районов Славянска", однако выразил обеспокоенность дальнейшей судьбой этих семей.

Парламентарий подверг критике текущие государственные программы, такие как "кэшбек" или субсидии на горючее, считая их неуместными в условиях гуманитарного кризиса на фронте. По его мнению, "не ожиданием здоровья после сорока лет нужно заниматься, не кэшбеком и не бензином", когда сотни семей теряют крышу над головой. Депутат задал острые вопросы ответственным органам: "Куда поедут эти дети? Где они будут жить? Как долго они будут жить там, куда уедут?".

Бужанский подчеркнул, что государственная поддержка должна быть сосредоточена на тех, кто вынужденно покидает собственные дома под обстрелами. "Финансировать нужно решение проблем людей, которые прямо сейчас, возможно, навсегда, выходят из своего дома в эвакуацию", — подчеркнул он, призывая изменить финансовые приоритеты в пользу реальной помощи пострадавшим от войны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что из-за постоянной угрозы со стороны оккупантов власти Донбасса усиливают меры безопасности для гражданского населения. Глава областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что "подписал приказ о проведении принудительной эвакуации детей из отдельных районов Славянска". Это решение касается территорий, которые являются "наиболее уязвимыми для вражеских обстрелов".