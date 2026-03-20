logo

BTC/USD

70526

ETH/USD

2147.47

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада
commentss НОВОСТИ Все новости

«Куда поедут эти дети?»: Максим Бужанский подверг критике приоритеты финансирования во время эвакуации из Славянска

«Финансировать нужно решение проблем людей»: Бужанский о начале принудительного вывоза детей из зоны боев

20 марта 2026, 23:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Старт принудительной эвакуации несовершеннолетних из наиболее опасных районов Славянска вызвал острую дискуссию по поводу социального обеспечения переселенцев. Народный депутат Максим Бужанский подтвердил, что "началась принудительная эвакуация детей из отдельных районов Славянска", однако выразил обеспокоенность дальнейшей судьбой этих семей.

Максим Бужанский. Фото из открытых источников

Парламентарий подверг критике текущие государственные программы, такие как "кэшбек" или субсидии на горючее, считая их неуместными в условиях гуманитарного кризиса на фронте. По его мнению, "не ожиданием здоровья после сорока лет нужно заниматься, не кэшбеком и не бензином", когда сотни семей теряют крышу над головой. Депутат задал острые вопросы ответственным органам: "Куда поедут эти дети? Где они будут жить? Как долго они будут жить там, куда уедут?".

Бужанский подчеркнул, что государственная поддержка должна быть сосредоточена на тех, кто вынужденно покидает собственные дома под обстрелами. "Финансировать нужно решение проблем людей, которые прямо сейчас, возможно, навсегда, выходят из своего дома в эвакуацию", — подчеркнул он, призывая изменить финансовые приоритеты в пользу реальной помощи пострадавшим от войны.

Фото: Обстрел Славянска сегодня, 20 марта.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что из-за постоянной угрозы со стороны оккупантов власти Донбасса усиливают меры безопасности для гражданского населения. Глава областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что "подписал приказ о проведении принудительной эвакуации детей из отдельных районов Славянска". Это решение касается территорий, которые являются "наиболее уязвимыми для вражеских обстрелов".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости