Криміналізація ЗСУ та рух до козаччини: Мар’яна Безугла закликала негайно реформувати армію

Останні випадки агресії в бік представників територіальних центрів комплектування є прямим результатом глибоких внутрішніх проблем в армійській структурі. Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що до такої ситуації призвів брак контролю та безкарність з обох боків барикад.

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

"Напади на ТЦК — наслідок криміналізації ЗСУ, відсутності покарання за побори з людей з одного боку, і фактичної відсутності покарання за дезертирство, яке лагідно називають СЗЧ, з іншого", — підкреслила законодавиця.

Вона висловила жорстке невдоволення роботою Державного бюро розслідувань. За її словами, замість розв'язання реальних кризових питань на передовій та в тилу, правоохоронці тиснуть на оборонний сектор та активістів.

"А ДБР, замість того щоб займатися цими проблемами, приходить у гості до виробників дронів", — зазначила Безугла. Парламентарка додала, що замість боротьби із катуваннями у підрозділах, затримання втікачів чи зміни мобілізаційних підходів, "держава нападає на тих, хто розголошує, і на тих, хто ще виробляє".

На думку Безуглої, структуру військкоматів уже давно слід було вивести з підпорядкування Сухопутних військ, ретельно перевірити та реорганізувати. Проте чиновникам вигідно залишати все без змін. Схожа криза бездіяльності, за її оцінкою, стосується впровадження військових судів, переведення економіки на військові рейки та кадрових рішень у верхівці армії.

"Сирського давно треба було звільнити, але він лише зміцнює свої позиції", — заявив народний депутат. Нардепка наголосила, що попри загальну стійкість країни перед зовнішнім ворогом, "система підгниває зсередини", і найбільші ризики несе саме поступове викривлення правових норм всередині Збройних Сил.

Політикиня змалювала невтішну картину сучасного стану речей, де фронт тримається переважно на зусиллях окремих патріотів. Тим часом у тилу та на рівні керівництва бригад продовжуються зловживання, обман щодо реальної ситуації на позиціях та хабарництво.

"Загалом, ми знову рухаємося до козаччини", — підсумувала Мар’яна Безугла. Вона зауважила, що такий формат народного спротиву може демонструвати міцність, але "це не про правову державу".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільник ОП Кирило Буданов наголосив, що має бути перевірка щодо факту побиття військового у Львові, а громадяни мають зрозуміти, що якщо сьогодні бити українських військових, то завтра можуть вже бити українців, але окупанти.