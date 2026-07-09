Криміналізація ЗСУ та рух до козаччини: Мар’яна Безугла закликала негайно реформувати армію

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Останні випадки агресії в бік представників територіальних центрів комплектування є прямим результатом глибоких внутрішніх проблем в армійській структурі. Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що до такої ситуації призвів брак контролю та безкарність з обох боків барикад.
Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел
Вона висловила жорстке невдоволення роботою Державного бюро розслідувань. За її словами, замість розв'язання реальних кризових питань на передовій та в тилу, правоохоронці тиснуть на оборонний сектор та активістів.
На думку Безуглої, структуру військкоматів уже давно слід було вивести з підпорядкування Сухопутних військ, ретельно перевірити та реорганізувати. Проте чиновникам вигідно залишати все без змін. Схожа криза бездіяльності, за її оцінкою, стосується впровадження військових судів, переведення економіки на військові рейки та кадрових рішень у верхівці армії.
Політикиня змалювала невтішну картину сучасного стану речей, де фронт тримається переважно на зусиллях окремих патріотів. Тим часом у тилу та на рівні керівництва бригад продовжуються зловживання, обман щодо реальної ситуації на позиціях та хабарництво.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільник ОП Кирило Буданов наголосив, що має бути перевірка щодо факту побиття військового у Львові, а громадяни мають зрозуміти, що якщо сьогодні бити українських військових, то завтра можуть вже бити українців, але окупанти.