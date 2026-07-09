Криминализация ВСУ и движение к казачеству: Марьяна Безуглая призвала немедленно реформировать армию

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Недилько Ксения
Последние случаи злости в сторону представителей территориальных центров комплектования являются прямым результатом глубочайших внутренних заморочек в армейской структуре. Народный депутат Марьяна Безугла заявила, что к такой ситуации привела нехватка контроля и безнаказанность с обеих сторон баррикад.
Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Она выразила жесткое недовольство работой Государственного бюро расследований. По ее словам, вместо решения реальных кризисных вопросов на передовой и в тылу правоохранители давят на оборонный сектор и активистов.
По мнению Безуглой, структуру военкоматов уже давно следовало вывести из подчинения Сухопутных войск, тщательно проверить и реорганизовать. Однако чиновникам выгодно оставлять все по-прежнему. Похожий кризис бездействия, по его оценке, касается внедрения военных судов, перевода экономики на военные рельсы и кадровых решений в верхушке армии.
Политик изобразила нелестную картину современного положения вещей, где фронт держится преимущественно на усилиях отдельных патриотов. Между тем, в тылу и на уровне руководства бригад продолжаются злоупотребления, обман относительно реальной ситуации на позициях и взяточничество.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава ОП Кирилл Буданов подчеркнул, что должна быть проверка факта избиения военного во Львове, а граждане должны понять, что если сегодня бить украинских военных, то завтра могут уже избивать украинцев оккупанты.