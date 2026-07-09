Последние случаи злости в сторону представителей территориальных центров комплектования являются прямым результатом глубочайших внутренних заморочек в армейской структуре. Народный депутат Марьяна Безугла заявила, что к такой ситуации привела нехватка контроля и безнаказанность с обеих сторон баррикад.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

"Нападения на ТЦК — следствие криминализации ВСУ, отсутствия наказания за поборы с людей с одной стороны, и фактического отсутствия наказания за дезертирство, которое ласково называют СЗЧ, с другой", — подчеркнула законодательница.

Она выразила жесткое недовольство работой Государственного бюро расследований. По ее словам, вместо решения реальных кризисных вопросов на передовой и в тылу правоохранители давят на оборонный сектор и активистов.

"А ГБР, вместо того чтобы заниматься этими проблемами, приходит в гости к производителям дронов", — отметила Безуглая. Нардепка добавила, что вместо борьбы с пытками в подразделениях, задержания беглецов или изменения мобилизационных подходов, "государство нападает на тех, кто разглашает, и на тех, кто еще производит".

По мнению Безуглой, структуру военкоматов уже давно следовало вывести из подчинения Сухопутных войск, тщательно проверить и реорганизовать. Однако чиновникам выгодно оставлять все по-прежнему. Похожий кризис бездействия, по его оценке, касается внедрения военных судов, перевода экономики на военные рельсы и кадровых решений в верхушке армии.

"Сырского давно нужно было уволить, но он только укрепляет свои позиции", — заявила народный депутат. Нардепка подчеркнула, что, несмотря на общую устойчивость страны перед внешним врагом, "система подгнивает изнутри", и наибольшие риски несет само постепенное искажение правовых норм внутри Вооруженных Сил.

Политик изобразила нелестную картину современного положения вещей, где фронт держится преимущественно на усилиях отдельных патриотов. Между тем, в тылу и на уровне руководства бригад продолжаются злоупотребления, обман относительно реальной ситуации на позициях и взяточничество.

"В общем, мы снова двигаемся к казачеству", — подытожила Марьяна Безуглая. Она отметила, что такой формат народного сопротивления может демонстрировать крепость, но "это не о правовом государстве".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава ОП Кирилл Буданов подчеркнул, что должна быть проверка факта избиения военного во Львове, а граждане должны понять, что если сегодня бить украинских военных, то завтра могут уже избивать украинцев оккупанты.