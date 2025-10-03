Коли і на скільки військовим підвищать зарплати: у Раді дали відповідь

Рубрики
Зарплати українським захисникам 2026 року можуть підняти до 30-50 тисяч грн. Ключовим джерелом фінансування військових видатків, включно із зарплатами, може стати допомога міжнародних партнерів, які раніше не покривали ці потреби. Як інформує портал "Коментарі", про це у ефірі телеканалу "Новини.LIVE" розповів народний депутат Михайло Цимбалюк.
Зарплати військових. Фото: із відкритих джерел
Щодо того, звідки влада планує брати кошти на виплати військовим, то Михайло Цимбалюк говорить, що є декілька джерел. Одне із них – це перерозподіл тих статей бюджету, які не використовуються або використовуються неефективно цього року, а так і є. Наступне джерело – це облігації внутрішнього займу. І цей інструмент Національний банк і Мінфін використовують доволі ефективно. Третє джерело – влада планує переглянути доходи і прибутки самих банків, тому що банки на цьому, на цих облігаціях заробляють надприбутки, а під час дії воєнного стану це як мінімум неморально, вважає політик.
Нардеп зазначив, що Україна проводить активні перемовини з міжнародними партнерами, аби вони фінансували не лише соціальні чи гуманітарні проєкти, а й безпосередньо військові витрати.
Він озвучив суми, які у парламенті розглядають щодо підвищення забезпечення військових. Пропозиції є різні: від 30, 40, 50 тисяч і вище.
На думку Михайла Цимбалюка, реально це буде в межах 40 тисяч гривень. І це також за допомогою міжнародних партнерів, бо є і доручення президента, і певні домовленості на рівні перемовин, що партнери зможуть допомагати у фінансуванні саме грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ і інших військових формувань.
