Коли і на скільки військовим підвищать зарплати: у Раді дали відповідь

Зарплати українським захисникам 2026 року можуть підняти до 30-50 тисяч грн. Ключовим джерелом фінансування військових видатків, включно із зарплатами, може стати допомога міжнародних партнерів, які раніше не покривали ці потреби. Як інформує портал "Коментарі", про це у ефірі телеканалу "Новини.LIVE" розповів народний депутат Михайло Цимбалюк.

Зарплати військових. Фото: із відкритих джерел

Щодо того, звідки влада планує брати кошти на виплати військовим, то Михайло Цимбалюк говорить, що є декілька джерел. Одне із них – це перерозподіл тих статей бюджету, які не використовуються або використовуються неефективно цього року, а так і є. Наступне джерело – це облігації внутрішнього займу. І цей інструмент Національний банк і Мінфін використовують доволі ефективно. Третє джерело – влада планує переглянути доходи і прибутки самих банків, тому що банки на цьому, на цих облігаціях заробляють надприбутки, а під час дії воєнного стану це як мінімум неморально, вважає політик.

Нардеп зазначив, що Україна проводить активні перемовини з міжнародними партнерами, аби вони фінансували не лише соціальні чи гуманітарні проєкти, а й безпосередньо військові витрати.

"Активно ведеться розмова з нашими міжнародними позичальниками, щоб використати ті кошти, які партнери надають Україні як позики, допомоги, кредити, щоб саме їх можна було використати на ці потреби військові. Бо до цих пір партнери не фінансували військові видатки, це було на плечах українського платника податків. Зараз ведеться мова про те, що вони зробили виняток і таким чином ми вийдемо з непростої ситуації. А друге – питання бюджету наступного року. Зараз активно також тривають фахові розмови", — розповів нардеп.

Він озвучив суми, які у парламенті розглядають щодо підвищення забезпечення військових. Пропозиції є різні: від 30, 40, 50 тисяч і вище.

На думку Михайла Цимбалюка, реально це буде в межах 40 тисяч гривень. І це також за допомогою міжнародних партнерів, бо є і доручення президента, і певні домовленості на рівні перемовин, що партнери зможуть допомагати у фінансуванні саме грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ і інших військових формувань.

"Це дуже позитивно і я думаю, що нам вдасться досягнути цього результату", — резюмував політик.

