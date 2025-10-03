Когда и на сколько военным повысят зарплаты: в Раде ответили

Зарплаты украинским защитникам 2026 могут поднять до 30-50 тысяч грн. Ключевым источником финансирования военных расходов, включая зарплаты, может стать помощь международных партнеров, ранее не покрывавших эти потребности. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Новости.LIVE" рассказал народный депутат Михаил Цымбалюк.

Зарплаты военных. Фото: из открытых источников

Относительно того, откуда власти планируют брать средства на выплаты военным, Михаил Цымбалюк говорит, что есть несколько источников. Один из них – это перераспределение тех статей бюджета, которые не используются или используются неэффективно в этом году, а так и есть. Следующий источник – это облигации внутреннего займа. И этот инструмент Национальный банк и Минфин используют достаточно эффективно. Третий источник – власти планируют пересмотреть доходы и доходы самих банков, потому что банки на этом, на этих облигациях зарабатывают сверхприбыли, а во время действия военного положения это как минимум безнравственно, считает политик.

Нардеп отметил, что Украина проводит активные переговоры с международными партнерами, чтобы они финансировали не только социальные или гуманитарные проекты, но и военные расходы.

"Активно ведется разговор с нашими международными заемщиками, чтобы использовать те средства, которые партнеры предоставляют Украине как ссуды, пособия, кредиты, чтобы именно их можно было использовать на эти нужды военные. Поскольку до сих пор партнеры не финансировали военные расходы, это было на плечах украинского налогоплательщика. Сейчас речь идет о том, что они сделали исключение и таким образом мы выйдем из непростой ситуации. А второе – вопрос бюджета в следующем году. Сейчас активно продолжаются профессиональные разговоры", — рассказал нардеп.

Он озвучил суммы, рассматриваемые в парламенте по повышению обеспечения военных. Предложения разные: от 30, 40, 50 тысяч и выше.

По мнению Михаила Цымбалюка, реально это будет около 40 тысяч гривен. И это также с помощью международных партнеров, потому что есть и поручения президента, и определенные договоренности на уровне переговоров, что партнеры смогут помогать в финансировании именно денежного довольствия военнослужащих ВСУ и других военных формирований.

"Это очень положительно и я думаю, что нам удастся достичь этого результата", — резюмировал политик.

