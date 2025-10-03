Когда и на сколько военным повысят зарплаты: в Раде ответили

Рубрики
Зарплаты украинским защитникам 2026 могут поднять до 30-50 тысяч грн. Ключевым источником финансирования военных расходов, включая зарплаты, может стать помощь международных партнеров, ранее не покрывавших эти потребности. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Новости.LIVE" рассказал народный депутат Михаил Цымбалюк.
Относительно того, откуда власти планируют брать средства на выплаты военным, Михаил Цымбалюк говорит, что есть несколько источников. Один из них – это перераспределение тех статей бюджета, которые не используются или используются неэффективно в этом году, а так и есть. Следующий источник – это облигации внутреннего займа. И этот инструмент Национальный банк и Минфин используют достаточно эффективно. Третий источник – власти планируют пересмотреть доходы и доходы самих банков, потому что банки на этом, на этих облигациях зарабатывают сверхприбыли, а во время действия военного положения это как минимум безнравственно, считает политик.
Нардеп отметил, что Украина проводит активные переговоры с международными партнерами, чтобы они финансировали не только социальные или гуманитарные проекты, но и военные расходы.
Он озвучил суммы, рассматриваемые в парламенте по повышению обеспечения военных. Предложения разные: от 30, 40, 50 тысяч и выше.
По мнению Михаила Цымбалюка, реально это будет около 40 тысяч гривен. И это также с помощью международных партнеров, потому что есть и поручения президента, и определенные договоренности на уровне переговоров, что партнеры смогут помогать в финансировании именно денежного довольствия военнослужащих ВСУ и других военных формирований.
