Київ під нещадним вогнем: Стефанчук дав чітку відповідь, чи переїде Рада зі столиці

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук спростував інформацію про можливе перенесення роботи парламенту з Києва до Львова. За його словами, народні обранці продовжать працювати у приміщенні на вулиці Грушевського, 5, поки для цього будуть можливості. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у публікації "Інтефаксу".

Руслан Стефанчук. Фото: із відкритих джерел

Очільник парламенту заявив, що Верховна Рада не планує переносити свою роботу до Львова. Стефанчук закликав не розповсюджувати інформацію, яка не відповідає дійсності.

"Український парламент працював з першого дня війни і, доки буде можливість, працюватиме в приміщенні на Грушевського, 5. На цьому крапка, і давайте поставимо всі крапки над "і" для того, щоб ми не поширювали жодних міфів", — зазначив Стефанчук у ході спілкування з представниками медіа.

Таким чином, йдеться саме про продовження роботи парламенту у Києві. Голова Верховної Ради зробив заяву у відповідь на запитання про те, чи планує парламент переїхати до Львова та проводити там пленарні засідання та голосування.

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