Київ під нещадним вогнем: Стефанчук дав чітку відповідь, чи переїде Рада зі столиці

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Кравцев Сергей
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук спростував інформацію про можливе перенесення роботи парламенту з Києва до Львова. За його словами, народні обранці продовжать працювати у приміщенні на вулиці Грушевського, 5, поки для цього будуть можливості. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у публікації "Інтефаксу".
Руслан Стефанчук. Фото: із відкритих джерел
Очільник парламенту заявив, що Верховна Рада не планує переносити свою роботу до Львова. Стефанчук закликав не розповсюджувати інформацію, яка не відповідає дійсності.
Таким чином, йдеться саме про продовження роботи парламенту у Києві. Голова Верховної Ради зробив заяву у відповідь на запитання про те, чи планує парламент переїхати до Львова та проводити там пленарні засідання та голосування.
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