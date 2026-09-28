Киев под беспощадным огнем: Стефанчук дал четкий ответ, переедет ли Рада из столицы

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук опроверг информацию о возможном переносе работы парламента из Киева во Львов. По его словам, народные избранники продолжат работу в помещении на улице Грушевского, 5, пока для этого будут возможности. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Интефакса".

Руслан Стефанчук. Фото: из открытых источников

Глава парламента заявил, что Верховная Рада не планирует переносить свою работу во Львов. Стефанчук призвал не распространять информацию, не соответствующую действительности.

"Украинский парламент работал с первого дня войны и, пока будет возможность, будет работать в помещении на Грушевского, 5. На этом точка, и давайте поставим все точки над "и" для того, чтобы мы не распространяли никакие мифы", — сказал Стефанчук.

Таким образом, речь идет именно о продолжении работы парламента в Киеве. Председатель Верховной Рады сделал заявление в ответ на вопрос о том, планирует ли парламент переехать во Львов и проводить там пленарные заседания и голосование.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия становится все более агрессивной в своих заявлениях, а ее угрозы теперь адресованы не только Украине, но и другим западным государствам. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью Newsforce, фрагмент которого он позже опубликовал.

"Комментарии" также писали — российские оккупационные войска совершили очередной целенаправленный налет на исторический и научный центр украинской столицы, применив для обхода систем противовоздушной обороны высокоскоростные модификации беспилотников. Взрыв, раздавшийся в Шевченковском районе, вызвал серьезные разрушения и поставил под угрозу жизнь десятков людей.



