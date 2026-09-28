Киев под беспощадным огнем: Стефанчук дал четкий ответ, переедет ли Рада из столицы

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Кравцев Сергей
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук опроверг информацию о возможном переносе работы парламента из Киева во Львов. По его словам, народные избранники продолжат работу в помещении на улице Грушевского, 5, пока для этого будут возможности. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Интефакса".
Руслан Стефанчук. Фото: из открытых источников
Глава парламента заявил, что Верховная Рада не планирует переносить свою работу во Львов. Стефанчук призвал не распространять информацию, не соответствующую действительности.
Таким образом, речь идет именно о продолжении работы парламента в Киеве. Председатель Верховной Рады сделал заявление в ответ на вопрос о том, планирует ли парламент переехать во Львов и проводить там пленарные заседания и голосование.
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