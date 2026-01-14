Кадровий провал у Раді: чому парламент не зміг призначити міністрів і що це означає для Зеленського

Провал кадрових голосувань у Верховній Раді 13 січня став тривожним сигналом для президента Володимира Зеленського та всієї владної команди. Таку оцінку подіям дав політолог Володимир Фесенко, аналізуючи результати парламентських рішень.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

За його словами, на початку пленарного дня ситуація виглядала контрольованою: без проблем було звільнено з посад Михайла Федорова та Дениса Шмигаля, причому необхідні голоси забезпечувала фракція "Слуга народу" разом із ситуативними партнерами. Однак перший серйозний сигнал тривоги з’явився під час голосування за звільнення голови СБУ Василя Малюка – рішення ухвалили лише завдяки мінімальній підтримці, зокрема голосам "Батьківщини".

Найбільшим шоком стало провалене призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики — "за" проголосували лише 210 депутатів за необхідних 226. Ще гірший результат показало голосування за зміну порядку денного — 206 голосів. Це стало несподіванкою як для опозиції, так і для самої влади.

Фесенко наголошує, що відповідальність за провал лежить насамперед на фракції "Слуга народу". Кількість її депутатів, готових підтримувати кадрові рішення президента й уряду, стрімко зменшувалася протягом дня: з 180 голосів — до 153. Таким чином, проблема полягала не у "зраді" партнерів, а у внутрішній кризі монобільшості та слабкій дисципліні.

Політолог також звертає увагу, що в умовах війни Україна фактично залишилася без міністрів енергетики та оборони, а загалом у Кабміні вакантними є чотири ключові посади. На його думку, це небезпечний сигнал, який свідчить про поступову втрату президентом контролю над парламентом.

Очікується, що влада зробить другу спробу кадрових призначень. Водночас антикорупційні розслідування в Раді можуть ще більше ускладнити ситуацію, перетворивши ці голосування на серйозний тест, що для політиків важливіше: державні інтереси чи внутрішні політичні ігри.

