Кадровый провал в Раде: почему парламент не смог назначить министров и что это значит для Зеленского

Провал кадровых голосований в Верховной Раде 13 января стал тревожным сигналом для президента Владимира Зеленского и всей команды властей. Такую оценку происходящему дал политолог Владимир Фесенко, анализируя результаты парламентских решений.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

По его словам, в начале пленарного дня ситуация выглядела контролируемой: без проблем был уволен с должностей Михаил Федоров и Денис Шмыгаль, причем необходимые голоса обеспечивала фракция "Слуга народа" вместе с ситуативными партнерами. Однако первый серьезный сигнал тревоги появился во время голосования за увольнение главы СБУ Василия Малюка – решение было принято только благодаря минимальной поддержке, в том числе голосам "Батькивщины".

Наибольшим шоком стало проваленное назначение Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики – "за" проголосовали лишь 210 депутатов за необходимые 226. Еще худший результат показал голосование за смену повестки дня – 206 голосов. Это стало неожиданностью как для оппозиции, так и самой власти.

Фесенко отмечает, что ответственность за провал лежит, прежде всего, на фракции "Слуга народа". Количество ее депутатов, готовых поддерживать кадровые решения президента и правительства, стремительно уменьшалось в течение дня: со 180 голосов – до 153. Таким образом, проблема заключалась не в "измене" партнеров, а во внутреннем кризисе монобольшинства и слабой дисциплине.

Политолог также обращает внимание, что в условиях войны Украина фактически осталась без министров энергетики и обороны, а в целом в Кабмине вакантны четыре ключевых должности. По его мнению, это опасный сигнал, свидетельствующий о постепенной потере президентом контроля над парламентом.

Ожидается, что власти предпримут вторую попытку кадровых назначений. В то же время, антикоррупционные расследования в Раде могут еще больше усложнить ситуацию, превратив эти голосования в серьезный тест, что для политиков важнее: государственные интересы или внутренние политические игры.

