Іноземців у ЗСУ стане ще більше: яке рішення готує Рада

В Україні готують масштабні зміни для іноземців, які воюють або планують служити у складі ЗСУ. Верховна Рада зробила перший крок до створення окремої системи проходження військово-лікарських комісій для громадян інших держав, які беруть участь у війні проти Росії.

27 травня парламент підтримав у першому читанні законопроєкт, який має чітко врегулювати процедуру медичного огляду, підтвердження поранень та реабілітації іноземних добровольців. У Верховній Раді пояснюють: нинішнє законодавство фактично не містить окремих норм для цієї категорії військових, через що виникають серйозні юридичні та медичні проблеми.

Нові правила передбачають, що військово-лікарська експертиза проводитиметься для визначення придатності іноземців до служби, встановлення зв’язку між отриманими травмами та виконанням бойових завдань, а також для визначення потреби у лікуванні та медико-соціальній реабілітації.

Проводити такі експертизи зможуть ВЛК при територіальних центрах комплектування, медичних установах Міноборони, МВС, СБУ та інших силових структур. Також до системи планують залучити державні й комунальні цивільні лікарні.

Фактично йдеться про спробу створити прозорий механізм для тисяч іноземців, які після початку повномасштабної війни вступили до лав української армії. Через прогалини у законодавстві багато добровольців раніше стикалися з труднощами при оформленні документів, отриманні лікування, статусу пораненого чи доступу до реабілітації.

У парламенті наголошують: нові правила мають не лише спростити процедури, а й забезпечити іноземним військовим офіційний соціальний та медичний захист на рівні з українськими бійцями.

