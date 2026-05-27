Иностранцев в ВСУ станет еще больше: какое решение готовит Рада

В Украине готовят масштабные изменения для иностранцев, воюющих или планирующих служить в составе ВСУ. Верховная Рада сделала первый шаг к созданию отдельной системы прохождения военно-врачебных комиссий для граждан других государств, участвующих в войне против России.

27 мая парламент поддержал в первом чтении законопроект, который должен четко урегулировать процедуру медицинского осмотра, подтверждения ранений и реабилитации иностранных добровольцев. В Верховной Раде объясняют: нынешнее законодательство фактически не содержит отдельных норм для этой категории военных, из-за чего возникают серьезные юридические и медицинские проблемы.

Новые правила предусматривают, что военно-врачебная экспертиза будет проводиться для определения пригодности иностранцев к службе, установления связи между полученными травмами и выполнением боевых задач, а также для определения потребности в лечении и медико-социальной реабилитации.

Проводить такие экспертизы смогут ВЛК при территориальных центрах комплектования, медицинских учреждениях Минобороны, МВД, СБУ и других силовых структур. Также в систему планируют привлечь государственные и коммунальные гражданские больницы.

Фактически речь идет о попытке создать прозрачный механизм для тысяч иностранцев, после начала полномасштабной войны вступивших в ряды украинской армии. Из-за пробелов в законодательстве многие добровольцы ранее сталкивались с трудностями при оформлении документов, получении лечения, статусе раненого или доступе к реабилитации.

В парламенте отмечают: новые правила должны не только упростить процедуры, но и обеспечить иностранным военным официальную социальную и медицинскую защиту наравне с украинскими бойцами.

