Минута молчания для всей Украины: какую инициативу поддержал парламент

16 декабря Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект о введении на законодательном уровне общенациональной минуты молчания как ежедневного комеморативного мероприятия. Соответствующее решение было поддержано 314 народными депутатами.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Как говорится на сайте парламента, речь идет о законопроекте №14144. Документ предусматривает обязанность органов государственной власти и местного самоуправления обеспечивать информирование граждан о проведении минут молчания через медиа, а также с использованием систем оповещения гражданской защиты.

В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта обусловлено потребностью на должном уровне чтить память погибших военнослужащих, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, минута молчания будет посвящена медикам, полицейским, спасателям, журналистам, волонтерам и мирным жителям, ставшим жертвами вооруженной агрессии Российской Федерации.

Целью документа является создание четкой законодательной основы для регулярного и системного чествования погибших, а также обеспечения надлежащего информирования общества со стороны органов власти и медиа. Законопроект также предусматривает возможность использования систем гражданской защиты при проведении этого памятного мероприятия.

Ожидается, что принятие закона будет способствовать формированию устойчивой культуры памяти, распространению ритуала минуты молчания в публичном и корпоративном пространстве, а также усилению общественного единства и ответственности в условиях войны. Кроме того, документ должен заложить основу для новых практик, которые будут укреплять национальную идентичность украинцев.

Стоит напомнить, ежедневно в 9:00 в Украине уже проводится минута молчания в память о погибших в результате российской агрессии в соответствии с указом президента Владимира Зеленского от 16 марта 2022 года.

