Кто получит отсрочку от мобилизации: какие изменения приняла Рада

Верховная Рада приняла закон, предоставляющий годовую отсрочку от мобилизации для молодежи, отслужившей по контракту во время военного положения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховной Рады Украины.

Отсрочка от мобилизации. Фото: из открытых источников

В частности, по норме нового закона военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения проходили годовую службу по контракту и были уволены по определенным законам основаниям, не подлежат призыву в течение 12 месяцев после увольнения.

За годовую отсрочку от мобилизации для контрактников проголосовали 243 народных депутата. Таким образом, закон создает определенный "льготный период" для контрактников, в то же время позволяя им вернуться в армию по собственному желанию.

Следует отметить, что для вступления в силу принятого закона должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

