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Недилько Ксения
Кабінет Міністрів України ухвалив вимушене рішення перенести фінансування переважної частини незахищених статей державного бюджету на грудень 2026 року. Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, такий крок став прямим наслідком затримок із надходженням коштів від міжнародних донорів. За його словами, криза виникла через провал голосувань за важливі для партнерів реформи всередині українського парламенту.
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Рішення Кабміну спровокувало хвилю жорсткої критики з боку інших народних депутатів, які звинуватили виконавчу владу у легковажному ставленні до бюджетного планування та пріоритетів під час війни. Зокрема, заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк нагадав про сумнівні трати, на які уряд раніше спокійно виділяв мільярдні ресурси, ігноруючи вимоги міжнародних кредиторів.
Він підкреслив, що міністерства довгі місяці не звертали уваги на системні застереження партнерів, що врешті-решт і призвело до фінансового дефіциту вже на початку осені.
До критики уряду приєднався і народний депутат Максим Бужанський. Він у традиційній для себе іронічній формі висловив нерозуміння того, як у воюючій країні раптово закінчилися гроші, тоді як державні кошти продовжували виділятися на другорядні гуманітарні та ідеологічні проєкти.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до українців із надихаючим посланням напередодні прийдешнього зимового періоду. На його переконання, головною зброєю нації проти чергової спроби російського диктатора знищити критичну інфраструктуру України стане внутрішня згуртованість, а не лише матеріальні накопичення.