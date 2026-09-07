«Грошей немає»: у Раді шоковані фінансуванням популізму

Кабінет Міністрів України ухвалив вимушене рішення перенести фінансування переважної частини незахищених статей державного бюджету на грудень 2026 року. Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, такий крок став прямим наслідком затримок із надходженням коштів від міжнародних донорів. За його словами, криза виникла через провал голосувань за важливі для партнерів реформи всередині українського парламенту.

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"В Уряді прийнято рішення про відкладення більшої частини незахищених видатків на грудень, — поінформував очільник профільного комітету. — Таке рішення викликано затримками у фінансуванні внаслідок зриву у ВР міжнародних зобовʼязань України".

Рішення Кабміну спровокувало хвилю жорсткої критики з боку інших народних депутатів, які звинуватили виконавчу владу у легковажному ставленні до бюджетного планування та пріоритетів під час війни. Зокрема, заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк нагадав про сумнівні трати, на які уряд раніше спокійно виділяв мільярдні ресурси, ігноруючи вимоги міжнародних кредиторів.

"В листопаді-грудні влада щиро закладала гроші на чекапи, марафон, тисячовесни та дороги, — емоційно прокоментував ситуацію нардеп від фракції "Голос". — В січні-березні влада роздавала гроші на єПідтримку та єБачок. В травні-червні спокійно забирали 40 млрд на Резервний фонд…".

Він підкреслив, що міністерства довгі місяці не звертали уваги на системні застереження партнерів, що врешті-решт і призвело до фінансового дефіциту вже на початку осені.

"Весь цей час абсолютно свідомо забиваючи на виконання своїх зобовʼязань, до яких привʼязані гроші партнерів, — обурився Ярослав Железняк. — В вересні виявилось, що уряд не може обслуговувати навіть звичайні видатки".

До критики уряду приєднався і народний депутат Максим Бужанський. Він у традиційній для себе іронічній формі висловив нерозуміння того, як у воюючій країні раптово закінчилися гроші, тоді як державні кошти продовжували виділятися на другорядні гуманітарні та ідеологічні проєкти.

"Я ось у цьому місці не зовсім зрозумів, — відреагував парламентар. — Як це немає грошей? Так нам що тепер, зупинити планування фінансування організації "Пласт" по всьому світу? Припинити планування будівництва Пантеону? Може ще й у могили чужі перестати лізти, і припинити трансфер покійних? Не розумію".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до українців із надихаючим посланням напередодні прийдешнього зимового періоду. На його переконання, головною зброєю нації проти чергової спроби російського диктатора знищити критичну інфраструктуру України стане внутрішня згуртованість, а не лише матеріальні накопичення.