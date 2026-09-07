«Денег нет»: в Раде шокированы финансированием популизма

Кабинет Министров Украины принял вынужденное решение перенести финансирование подавляющей части незащищенных статей государственного бюджета на декабрь 2026 года. Как сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, такой шаг стал прямым следствием задержек с поступлением средств от международных доноров. По его словам, кризис возник из-за провала голосований за важные для партнеров реформы внутри украинского парламента.

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"В Правительстве принято решение об отложении большей части незащищенных расходов на декабрь, – проинформировал глава профильного комитета. — Такое решение вызвано задержками в финансировании из-за срыва в ВР международных обязательств Украины".

Решение Кабмина спровоцировало волну жесткой критики со стороны других народных депутатов, обвинивших исполнительную власть в легкомысленном отношении к бюджетному планированию и приоритетам во время войны. В частности, заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк напомнил о сомнительных расходах, на которые правительство ранее спокойно выделяло миллиардные ресурсы, игнорируя требования международных кредиторов.

"В ноябре-декабре власти искренне закладывали деньги на чекапы, марафон, тысячевесну и дороги, – эмоционально прокомментировал ситуацию нардеп от фракции "Голос". — В январе-марте власти раздавали деньги на еПоддержку и еБачок. В мае-июне спокойно забирали 40 млрд на резервный фонд…".

Он подчеркнул, что министерства долгие месяцы не обращали внимания на системные оговорки партнеров, что в конце концов и привело к финансовому дефициту уже в начале осени.

"Все это время совершенно сознательно забивая на исполнение своих обязательств, к которым привязаны деньги партнеров, — возмутился Ярослав Железняк. — В сентябре оказалось, что правительство не может обслуживать даже обычные расходы".

К критике правительства присоединился и народный депутат Максим Бужанский. Он в традиционной для себя иронической форме выразил непонимание того, как в воюющей стране внезапно закончились деньги, в то время как государственные средства продолжали выделяться на второстепенные гуманитарные и идеологические проекты.

"Я вот в этом месте не совсем понял, – отреагировал парламентарий. – Как это нет денег? Так нам что теперь, остановить планирование финансирования организации "Пласт" по всему миру? Прекратить планирование строительства Пантеона? Может еще и в могилы чужие перестать лезть и прекратить трансфер покойных? Не понимаю".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к украинцам с вдохновляющим посланием накануне грядущего зимнего периода. По его мнению, главным оружием нации против очередной попытки российского диктатора уничтожить критическую инфраструктуру Украины станет внутренняя сплоченность, а не только материальные накопления.