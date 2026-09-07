«Денег нет»: в Раде шокированы финансированием популизма

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Недилько Ксения
Кабинет Министров Украины принял вынужденное решение перенести финансирование подавляющей части незащищенных статей государственного бюджета на декабрь 2026 года. Как сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, такой шаг стал прямым следствием задержек с поступлением средств от международных доноров. По его словам, кризис возник из-за провала голосований за важные для партнеров реформы внутри украинского парламента.
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Решение Кабмина спровоцировало волну жесткой критики со стороны других народных депутатов, обвинивших исполнительную власть в легкомысленном отношении к бюджетному планированию и приоритетам во время войны. В частности, заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк напомнил о сомнительных расходах, на которые правительство ранее спокойно выделяло миллиардные ресурсы, игнорируя требования международных кредиторов.
Он подчеркнул, что министерства долгие месяцы не обращали внимания на системные оговорки партнеров, что в конце концов и привело к финансовому дефициту уже в начале осени.
К критике правительства присоединился и народный депутат Максим Бужанский. Он в традиционной для себя иронической форме выразил непонимание того, как в воюющей стране внезапно закончились деньги, в то время как государственные средства продолжали выделяться на второстепенные гуманитарные и идеологические проекты.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к украинцам с вдохновляющим посланием накануне грядущего зимнего периода. По его мнению, главным оружием нации против очередной попытки российского диктатора уничтожить критическую инфраструктуру Украины станет внутренняя сплоченность, а не только материальные накопления.