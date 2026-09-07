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«Денег нет»: в Раде шокированы финансированием популизма

«В сентябре оказалось, что денег нет даже на обычные расходы»: Железняк и Бужанский раскритиковали правительство из-за замораживания расходов

7 сентября 2026, 16:20
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Недилько Ксения

Кабинет Министров Украины принял вынужденное решение перенести финансирование подавляющей части незащищенных статей государственного бюджета на декабрь 2026 года. Как сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, такой шаг стал прямым следствием задержек с поступлением средств от международных доноров. По его словам, кризис возник из-за провала голосований за важные для партнеров реформы внутри украинского парламента.

«Денег нет»: в Раде шокированы финансированием популизма

Иллюстративное фото

"В Правительстве принято решение об отложении большей части незащищенных расходов на декабрь, – проинформировал глава профильного комитета. — Такое решение вызвано задержками в финансировании из-за срыва в ВР международных обязательств Украины".

Решение Кабмина спровоцировало волну жесткой критики со стороны других народных депутатов, обвинивших исполнительную власть в легкомысленном отношении к бюджетному планированию и приоритетам во время войны. В частности, заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк напомнил о сомнительных расходах, на которые правительство ранее спокойно выделяло миллиардные ресурсы, игнорируя требования международных кредиторов.

"В ноябре-декабре власти искренне закладывали деньги на чекапы, марафон, тысячевесну и дороги, – эмоционально прокомментировал ситуацию нардеп от фракции "Голос". — В январе-марте власти раздавали деньги на еПоддержку и еБачок. В мае-июне спокойно забирали 40 млрд на резервный фонд…".

Он подчеркнул, что министерства долгие месяцы не обращали внимания на системные оговорки партнеров, что в конце концов и привело к финансовому дефициту уже в начале осени.

"Все это время совершенно сознательно забивая на исполнение своих обязательств, к которым привязаны деньги партнеров, — возмутился Ярослав Железняк. — В сентябре оказалось, что правительство не может обслуживать даже обычные расходы".

К критике правительства присоединился и народный депутат Максим Бужанский. Он в традиционной для себя иронической форме выразил непонимание того, как в воюющей стране внезапно закончились деньги, в то время как государственные средства продолжали выделяться на второстепенные гуманитарные и идеологические проекты.

"Я вот в этом месте не совсем понял, – отреагировал парламентарий. – Как это нет денег? Так нам что теперь, остановить планирование финансирования организации "Пласт" по всему миру? Прекратить планирование строительства Пантеона? Может еще и в могилы чужие перестать лезть и прекратить трансфер покойных? Не понимаю".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к украинцам с вдохновляющим посланием накануне грядущего зимнего периода. По его мнению, главным оружием нации против очередной попытки российского диктатора уничтожить критическую инфраструктуру Украины станет внутренняя сплоченность, а не только материальные накопления.



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