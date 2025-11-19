Голосование за отставку Гринчук и Галущенко вновь откладывается: что происходит в Раде

Как передает портал "Комментарии", народные депутаты от оппозиционной "Европейской Солидарности" заблокировали трибуну перед голосованием за отставку министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Перед тем, как пленарное заседание приостановили из-за воздушной тревоги, нардепы от "Европейской Солидарности" вышли на трибуну с требованиями.

Они настаивают на отчете премьера Юлии Свириденко и министров Германа Галущенко и Светланы Гринчук перед рассмотрением их отставки.

Верховная Рада возобновила пленарное заседание после отбоя воздушной тревоги, но трибуну до сих пор блокируют.

Сейчас продолжаются выступления народных депутатов. Оппозиция у трибуны собралась с плакатами.

Впрочем, позже они уже заблокировали выступления нардепов с трибуны. Из-за чего бывший спикер Верховной Рады, народный депутат Украины Дмитрий Разумков выступает с места.

