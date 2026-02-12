Сегодня, 12 февраля, работа Верховной Рады Украины была фактически парализована из-за массового недомогания народных избранников. Всех депутатов, явившихся на рабочие места, обязали сдать лабораторные анализы для установления причин заболевания.

Эпидемия или обед в столовой: в ВР расследуют причины массового заболевания народных депутатов

Как сообщает пресс-служба аппарата ВР, сейчас рассматривается несколько версий происшествия. "Предварительно рассматривается вероятность ротавирусной или другой острой кишечной инфекции. Окончательные выводы о возможном пищевом отравлении народных депутатов будут сделаны после проведения лабораторных исследований", — отметили в ведомстве. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы уже отбирают образцы продуктов в парламентской столовой и проводят опрос потерпевших.

Ситуация оказала серьезное влияние на законотворческий процесс. Нардеп Александр Федиенко сообщил, что заседание пришлось закрыть из-за отсутствия кворума. "Физически просто не хватило голосов для того, чтобы запустить сегодня в парламенте проголосовать законопроект... Здесь какая-то эпидемия, кстати, в парламенте у нас, потому что все депутаты жалуются, что животы болят, озноб, может где-то отравились", — прокомментировал он ситуацию.

По словам Федиенко, симптомы наблюдаются у представителей всех фракций: "Факт является фактом, председатель закрыл заседание. Я надеюсь, что депутаты теперь разойдутся по комитетам и округам работать".

В аппарате ВР заверили, что проверка началась сразу после получения первых жалоб: "Сразу после получения соответствующей информации начата проверка. Специалисты... проводят опрос для выяснения обстоятельств и перечня потребленных пищевых продуктов". О результатах лабораторных исследований обещают сообщить впоследствии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Марьяна Безуглая выступила с резкой критикой реализации годовых контрактов для мужчин в возрасте 18–24 года. По ее словам, обещания о возможности увольнения через год службы оказались ложными: "Я сразу сказала, что это обман и ребят никто через год не отпустит".