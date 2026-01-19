"Джокера" признали избранным новым нардепом от "Слуги народа" (ОБНОВЛЕНО)

Центральная избирательная комиссия официально признала Романа Кравца избранным народным депутатом Украины от партии "Слуга народа".

Роман Кравец. Фото: из открытых источников

Такое решение комиссия приняла после того, как получила постановление парламента о досрочном прекращении полномочия народного депутата Украины Дмитрия Наталухи, назначенного председателем Фонда госимущества. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"ЦИК рассмотрел указанное постановление и признал Романа Кравца, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 153, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах", — говорится в сообщении.

Однако, по информации народного депутата Ярослава Железняка, Роман Кравец, которого считают владельцем Telegram-канала "Джокер", намерен отказаться от мандата.

"Наши источники сообщают, что он не будет брать мандат – соответственно через 20 дней ЦИК перейдет к следующему по списку "Слуге", – отметил Железняк.

В комментарии изданию "Украинская правда" Роман Кравец сообщил, что отказался от мандата. По его словам, он выехал в Израиль из-за проблем со зрением на законных основаниях.

"Я принял для себя решение, что в ВР не иду и отказываюсь от мандата депутата. Так как считаю, что во время войны во власти должны быть профессиональные люди с опытом. Сейчас понимаю, что моего опыта недостаточно, чтобы сейчас во время войны быть народным избранником", — сказал Кравец.

По его словам, место он уступает "наиболее достойному человеку идущему после меня, директору турагентства".

"Его опыт в ближайшее время понадобится многим", – отметил Кравец.

Следующим за ним в избирательном списке от "Слуги народа" значится предприниматель Богдан Козуб.

Как сообщал портал "Комментарии", в 2024 году Роман Кравец, владелец Telegram-канала "Джокер", получил справку, освобождающую его от военной службы. Однако в ходе журналистского расследования стало известно, что документ, позволивший ему избежать мобилизации, может быть сфальсифицирован. В частности, справка о непригодности к службе была выдана в июле, когда Кравец уже находился за границей.

В расследовании, опубликованном 20 ноября, журналисты утверждают, что 16 июля ВЛК Голосеевского района сочла Романа Кравца непригодным к службе и исключила из военного учета. В справке стоят подписи председателя комиссии Ольги Соколовой, секретарши Ларисы Булавы и Кравца. Однако, по данным журналистов, на момент подписания этих документов Кравец уже был за границей.