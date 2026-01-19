logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада "Джокера" признали избранным новым нардепом от "Слуги народа" (ОБНОВЛЕНО)
commentss НОВОСТИ Все новости

"Джокера" признали избранным новым нардепом от "Слуги народа" (ОБНОВЛЕНО)

По данным источников народного депутата Ярослава Железняка, Роман Кравец может отказаться от мандата

19 января 2026, 18:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Центральная избирательная комиссия официально признала Романа Кравца избранным народным депутатом Украины от партии "Слуга народа".

"Джокера" признали избранным новым нардепом от "Слуги народа" (ОБНОВЛЕНО)

Роман Кравец. Фото: из открытых источников

Такое решение комиссия приняла после того, как получила постановление парламента о досрочном прекращении полномочия народного депутата Украины Дмитрия Наталухи, назначенного председателем Фонда госимущества. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"ЦИК рассмотрел указанное постановление и признал Романа Кравца, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 153, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах", — говорится в сообщении.

Однако, по информации народного депутата Ярослава Железняка, Роман Кравец, которого считают владельцем Telegram-канала "Джокер", намерен отказаться от мандата.

"Наши источники сообщают, что он не будет брать мандат – соответственно через 20 дней ЦИК перейдет к следующему по списку "Слуге", – отметил Железняк.

В комментарии изданию "Украинская правда" Роман Кравец сообщил, что отказался от мандата. По его словам, он выехал в Израиль из-за проблем со зрением на законных основаниях.

"Я принял для себя решение, что в ВР не иду и отказываюсь от мандата депутата. Так как считаю, что во время войны во власти должны быть профессиональные люди с опытом. Сейчас понимаю, что моего опыта недостаточно, чтобы сейчас во время войны быть народным избранником", — сказал Кравец.

По его словам, место он уступает "наиболее достойному человеку идущему после меня, директору турагентства".

"Его опыт в ближайшее время понадобится многим", – отметил Кравец.

Следующим за ним в избирательном списке от "Слуги народа" значится предприниматель Богдан Козуб.

Как сообщал портал "Комментарии", в 2024 году Роман Кравец, владелец Telegram-канала "Джокер", получил справку, освобождающую его от военной службы. Однако в ходе журналистского расследования стало известно, что документ, позволивший ему избежать мобилизации, может быть сфальсифицирован. В частности, справка о непригодности к службе была выдана в июле, когда Кравец уже находился за границей.

В расследовании, опубликованном 20 ноября, журналисты утверждают, что 16 июля ВЛК Голосеевского района сочла Романа Кравца непригодным к службе и исключила из военного учета. В справке стоят подписи председателя комиссии Ольги Соколовой, секретарши Ларисы Булавы и Кравца. Однако, по данным журналистов, на момент подписания этих документов Кравец уже был за границей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cvk.gov.ua/novini/komisiya-viznala-romana-kravtsya-obranim-narodnim-deputatom-ukraini.html
Теги:

Новости

Все новости