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Доходи нардепів відверто шокують: хто заробив найбільше за 2025 рік

За 2025 рік нардеп Порошенко задекларував найвищий рівень доходів

31 липня 2026, 18:14
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Кречмаровская Наталия

Народні депутати України 9 скликання за підсумками 2025 року задекларували понад 6 млрд грн сукупного доходу. При цьому понад дві третини цієї суми припало на одного парламентаря.

Доходи нардепів відверто шокують: хто заробив найбільше за 2025 рік

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

У топі по сумі доходу у 2025 році  Петро Порошенко, пише “Економічна правда”. Його загальний дохід становив близько 4,03 млрд грн. Це складає понад 66% усіх доходів, задекларованих чинними народними депутатами.

Не відстають від свого очільника й інші нардепи фракції "Європейська Солідарність" — загалом задекларували 4,1 млрд грн. З цієї суми 98% припало саме на Петра Порошенка. Водночас у порівнянні з 2024 роком сукупний дохід депутатів цієї фракції скоротився на 13%.

Основну частину доходів Порошенка сформували 824,4 млн грн дивідендів, отриманих від швейцарської компанії Sequent Schweiz AG. Крім того, у декларації зазначено, що його дружина Марина Порошенко отримала від чоловіка негрошовий подарунок вартістю 988,7 млн грн. Також нардеп задекларував 5,38 млрд грн грошових активів, що є найбільшим показником серед усіх чинних парламентарів.

Друге місце за сукупним доходом у Бориса Приходька із депутатської групи "Довіра". За 2025 рік він вказав 172,6 млн грн доходу. Найбільшими джерелами стали 58,7 млн грн інвестиційного прибутку від компанії "Світінвест", 22,3 млн грн від продажу цінних паперів та майже 82 млн грн від погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Третім за рівнем доходів став Андрій Герус, який задекларував 95,5 млн грн. Порівняно з попереднім роком його дохід зріс майже на 36%, а майже 80% цієї суми забезпечило погашення ОВДП.

Доходи нардепів відверто шокують: хто заробив найбільше за 2025 рік - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли, чому насправді не підвищили зарплати військовим. 



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Джерело: https://epravda.com.ua/finances/poroshenko-naybagatshiy-dohodi-nardepiv-za-2025-rik-824129/
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