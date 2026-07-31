Доходы нардепов откровенно шокируют: кто заработал больше всего за 2025 год

Народные депутаты Украины 9 созыва по итогам 2025 года задекларировали более 6 млрд грн совокупного дохода. При этом более двух третей этой суммы пришлось на одного парламентария.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

В топе по сумме дохода в 2025 году Петр Порошенко, пишет "Экономическая правда". Его общий доход составил около 4,03 млрд. грн. Это составляет более 66% всех доходов, задекларированных действующими народными депутатами.

Не отстают от своего руководителя и другие нардепы фракции "Европейская Солидарность" — в общей сложности задекларировали 4,1 млрд грн. Из этой суммы 98% пришлось именно на Петра Порошенко. В то же время, по сравнению с 2024 годом совокупный доход депутатов этой фракции сократился на 13%.

Основную часть доходов Порошенко сформировали 824,4 млн грн дивидендов, полученных от швейцарской компании Sequent Schweiz AG. Кроме того, в декларации отмечено, что его жена Марина Порошенко получила от мужа неденежный подарок стоимостью 988,7 млн. грн. Также нардеп задекларировал 5,38 млрд грн денежных активов, что является самым большим показателем среди всех действующих парламентариев.

Второе место по совокупному доходу у Бориса Приходько из депутатской группы "Доверие". За 2025 год он указал 172,6 млн. грн дохода. Крупнейшими источниками стали 58,7 млн грн инвестиционной прибыли от компании "Свитинвест", 22,3 млн грн от продажи ценных бумаг и почти 82 млн грн от погашения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Третьим по уровню доходов стал Андрей Герус, задекларировавший 95,5 млн грн. По сравнению с предыдущим годом, его доход вырос почти на 36%, а почти 80% этой суммы обеспечило погашение ОВГЗ.

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