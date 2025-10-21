До якого числа в Україні продовжено мобілізацію та воєнний стан: підсумки голосування в Раді

Як передає портал "Коментарі", Верховна Рада ухвалила законопроект про продовження воєнного стану в Україні 14128, який вніс президент Володимир Зеленський. Законопроект підтримали 317 народних депутатів.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Таким чином, воєнний стан і, відповідно, мобілізацію буде продовжено з 5 листопада до 3 лютого 2026 року.

За фактом у парламенті відбулося 17-те голосування за продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення Росії.

З моменту оголошення мобілізації чи запровадження воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях настає особливий період. У цей час змінюється режим роботи економіки, органів влади, місцевого самоврядування, Збройних Сил та інших структур.

Мобілізація може тривати протягом усього періоду дії воєнного стану.

У Службі безпеки України повідомили, що фігуранти за суми від 3 до 14 тис. доларів допомагали військовозобов'язаним уникнути призову. Незаконні схеми викрили у різних регіонах України.

У Чернігівській області двоє місцевих жителів допомагали тим, хто ухиляється "вступити" до одного з вузів. Ще один фігурант влаштовував клієнтів на місцеве підприємство критичної інфраструктури для бронювання.

У Києві лікар-рентгенолог та медсестра продавали довідки про погане здоров'я, які дозволяли "списати" військовозобов'язаних з військового обліку.

На Прикарпатті п'ять працівників транспортної компанії оформляли військовозобов'язаних водіями міжнародних рейсів. Це давало змогу безперешкодного виїзду за кордон.

В Уманському районі Черкаської області спеціаліст земельного відділу міськради, разом із лікарем-офтальмологом, членом ВЛК, продавали фіктивні медичні довідки для відстрочення від призову.



