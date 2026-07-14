До какого числа продолжили военное положение и всеобщую мобилизацию: детали голосования Рады

Народные избранники поддержали законопроекты №15401 и №15402 о продлении военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. За продление военного положения проголосовали 313 народных депутатов. Документ продлевает срок действия военного положения в Украине со 2 августа 2026 года на 90 суток.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Это уже двадцатое решение действующего созыва Верховной Рады о продолжении военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее в этот день комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил законопроекты №15402 и №15401 о продлении военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней.

Следует напомнить, 13 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта – о продолжении военного положения и общей мобилизации. Это решение станет уже двадцатым за время полномасштабной войны.

Соответственно, 13 июля в парламенте зарегистрировали два законопроекта: №15401 — об утверждении указа президента о продлении срока действия военного положения в Украине; №15402 — об утверждении указа президента о продлении срока проведения общей мобилизации.

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