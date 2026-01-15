САП проситиме у суду для Юлії Тимошенко 50 млн грн застави і певні зобов’язання як запобіжний захід. Про це повідомила виданню "Бабель" речниця САП Ольга Постолюк. За її словами, прокурори сьогодні подали клопотання, а судове засідання очікується завтра.

Для Юлії Тимошенко проситимуть 50 млн грн. застави і зобов’язання – ЗМІ

Антикорупційні органи підозрюють Тимошенко в пропозиції хабаря народним депутатам за голосування. У разі доведення вини їй загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна. Сама Тимошенко звинувачення відкидає.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що бізнесмен Ігор Коломойський, який наразі перебуває у СІЗО, емоційно відреагував на новини про обшуки у нардепки та його землячки Юлії Тимошенко. Розмову у суді записали журналісти.

"Так, Юлія Володимирівно, звісно. А що там багато грошей? Вона ж голодує. Що за 40 тисяч оце стільки кіпішу? Що літню жінку ось це вночі потривожити?" – дивується Коломойський.

Почувши, що Тимошенко наголосила про знайдені кошти, що вони задекларовані, Коломойський здивувався ще більше:

"Ну то що, вона не має права? За 65 років вона не нажила 40 тисяч? Я думаю, вона трохи більше нажила. Ну, декларація у неї є? То чого вони приперлися до неї? І що їй підозру дали? І що, і міру запобіжного заходу будуть обирати? Їм від Яника 3,5 роки відсиділа мало.

Оце і все. Ну, це просто жалюгідна пародія. Подивіться. Юлія Володимирівна та якісь 4 жалюгідні пачки. А що це? Вона о першій годині ночі при повному параді, в марафеті. А коліно показала. Засвітила. Юлія Володимирівна зараз про ваш орган розповість. Що ви за орган? Чи не орган, а член. Ваш орган", – каже бізнесмен, який теж сидить в СІЗО.