logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Для Юлии Тимошенко будут просить 50 млн. грн. залога и обязательства – СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Для Юлии Тимошенко будут просить 50 млн. грн. залога и обязательства – СМИ

В качестве меры пресечения САП будет настаивать на 50 млн. грн. залога и определенных обязательствах

15 января 2026, 18:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

САП будет просить у суда для Юлии Тимошенко 50 млн грн залога и определенные обязательства как меру пресечения . Об этом сообщила изданию "Бабель" пресс-секретарь САП Ольга Постолюк. По ее словам, прокуроры сегодня подали ходатайство, а судебное заседание ожидается завтра.

Для Юлии Тимошенко будут просить 50 млн. грн. залога и обязательства – СМИ

Для Юлії Тимошенко проситимуть 50 млн грн. застави і зобов’язання – ЗМІ

Антикоррупционные органы подозревают Тимошенко в предложении взятки народным депутатам за голосование. При доказательстве вины ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества. Сама Тимошенко обвинения отвергает.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что находящийся в СИЗО бизнесмен Игорь Коломойский эмоционально отреагировал на новости об обысках у нардепки и его землячки Юлии Тимошенко. Разговор в суде записали журналисты.

"Да, Юлия Владимировна, конечно. А что там много денег? Она же голодает. Что за 40 тысяч это столько кипиша? Что пожилую женщину вот это ночью потревожить?" – удивляется Коломойский.

Услышав, что Тимошенко настаивает на том, что найденные средства задекларированы, Коломойский удивился еще больше:

"Ну что, она не имеет права? За 65 лет она не нажила 40 тысяч? Я думаю, она немного больше нажила. Ну, декларация у нее есть? Почему они приперлись к ней? И что ей подозрение дали? И что, и меру пресечения будут выбирать? Им от Яныка 3,5 года отсидела мало.

Вот и все. Ну, это просто жалкая пародия. Посмотрите. Юлия Владимировна и какие-то 4 жалкие пачки. Что это? Она в час ночи при полном параде, в марафете. А коленку показала. Засветила. Юлия Владимировна сейчас о вашем органе расскажет. Что вы за орган? Не орган, а член. Ваш орган", – говорит бизнесмен, тоже сидящий в СИЗО.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости