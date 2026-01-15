Для Юлии Тимошенко будут просить 50 млн. грн. залога и обязательства – СМИ

САП будет просить у суда для Юлии Тимошенко 50 млн грн залога и определенные обязательства как меру пресечения . Об этом сообщила изданию "Бабель" пресс-секретарь САП Ольга Постолюк. По ее словам, прокуроры сегодня подали ходатайство, а судебное заседание ожидается завтра.

Антикоррупционные органы подозревают Тимошенко в предложении взятки народным депутатам за голосование. При доказательстве вины ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества. Сама Тимошенко обвинения отвергает.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что находящийся в СИЗО бизнесмен Игорь Коломойский эмоционально отреагировал на новости об обысках у нардепки и его землячки Юлии Тимошенко. Разговор в суде записали журналисты.

"Да, Юлия Владимировна, конечно. А что там много денег? Она же голодает. Что за 40 тысяч это столько кипиша? Что пожилую женщину вот это ночью потревожить?" – удивляется Коломойский.

Услышав, что Тимошенко настаивает на том, что найденные средства задекларированы, Коломойский удивился еще больше:

"Ну что, она не имеет права? За 65 лет она не нажила 40 тысяч? Я думаю, она немного больше нажила. Ну, декларация у нее есть? Почему они приперлись к ней? И что ей подозрение дали? И что, и меру пресечения будут выбирать? Им от Яныка 3,5 года отсидела мало.

Вот и все. Ну, это просто жалкая пародия. Посмотрите. Юлия Владимировна и какие-то 4 жалкие пачки. Что это? Она в час ночи при полном параде, в марафете. А коленку показала. Засветила. Юлия Владимировна сейчас о вашем органе расскажет. Что вы за орган? Не орган, а член. Ваш орган", – говорит бизнесмен, тоже сидящий в СИЗО.