Дисквалификация Гераскевича: в Раде жестко отреагировали на решение МОК

Народная депутат Виктория Сюмар считает, что решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать украинского спортсмена Гераскевича выходит за пределы этической оценки и имеет последствия безопасности. Политик отмечает, что мир фактически отказывается видеть погибших украинских детей и масштаб агрессии России, воспринимая войну в Украине как нечто второстепенное.

Дисквалификация Гераскевича. Фото: из открытых источников

"Это уже не гуманитарная катастрофа, это геноцид, уничтожение будущего. Мир делает вид, что войны нет, хотя когда Олимпийские игры останавливали войны", — отметила Сюмар.

Парламентарий подчеркнула, что политика "прятать голову в песок" никогда не укротила агрессора, а наоборот разжигала его аппетиты.

"Путин видит страх мировых лидеров и двигается дальше. Его война была объявлена против НАТО и прогнозы аналитиков о возможной агрессии против союзников вполне реалистичны", — предостерегла нардепка.

По мнению Виктории Сюмар, решение МОК должно учитывать не только этические аспекты, но и последствия безопасности. Мировое сообщество, принимая такие шаги, демонстрирует нежелание замечать настоящую угрозу, создаваемую агрессивным ядерным государством. По словам депутата, игнорирование войны ослабляет моральную и безопасность, что может иметь серьезные последствия для безопасности Европы и мира в целом.

Читайте на портале "Комментарии" — украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали на Олимпийских играх-2026 после отказа снять "шлем памяти". Решение было принято непосредственно перед стартом первого заезда, сообщил Международный олимпийский комитет (МОК).

По данным МОК, Владислава Гераскевича отстранили из-за нарушения правил "самовыражения" атлетов. Жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признало, что шлем, который планировал использовать Гераскевич, не соответствует действующим нормам. Ранее МОК запретил выступать в экипировке с изображениями украинских спортсменов, погибших в результате войны, назвав это политическим месседжем.



