«Держава проживе без контенту, але не без пального»: нардеп закликав Кабмін припинити марнотратство

Під час чергової "Години запитань до уряду" народний депутат Дмитро Разумков виступив із жорсткою критикою бюджетної політики Кабінету Міністрів. Парламентар поставив під сумнів доцільність витрачання мільярдів гривень на розважальний контент та неперсоніфіковані соціальні програми в умовах війни.

Основна увага була прикута до програми кешбеку на пальне, яку депутат назвав фінансово обтяжливою та несправедливою. За його даними, щоденно на цю ініціативу витрачається близько 20 мільйонів гривень. "Бюджету програма коштує 20 мільйонів гривень на день. Тобто приблизно 600 мільйонів на місяць. Фактично – десятки мільйонів щодня вилітають з бюджету – без жодної адресності!", — наголосив Разумков.

Депутат обурився відсутністю чітких критеріїв отримання допомоги, підкресливши, що державні кошти отримують як малозабезпечені, так і власники елітних авто. Відповідь профільного міністерства на це зауваження він назвав некомпетентною: "У міністерстві замість чітких розрахунків ми почули поради поспілкуватися з якимись "друзями на Майбахах"! Державна політика не може будуватися на здогадках чи сподіваннях, що заможні люди самі відмовляться від бюджетних грошей".

Окрім "паливного питання", Разумков підняв тему фінансування медіапроєктів. Йдеться про 4 мільярди гривень, виділених на виробництво "1000 годин контенту". Нардеп переконаний, що ці ресурси мають працювати на оборону та реальний сектор економіки, а не на телевізійні продукти.

"Бо без "відосів" держава проживе. А без пального, роботи і доходів — ні", — резюмував політик, закликавши уряд переглянути пріоритети на користь підтримки бізнесу та найменш захищених верств населення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні готується до запуску ініційована президентом програма "1000 годин українського контенту", для якої Кабмін уже розробив механізм проведення конкурсів. Попри важливість підтримки державної мови, виділення на цей проєкт 4 мільярдів гривень викликало гостру дискусію серед народних обранців.