«Государство проживет без контента, но не без топлива»: нардеп призвал Кабмин прекратить расточительство

Во время очередного "Часа вопросов к правительству" народный депутат Дмитрий Разумков выступил с жесткой критикой бюджетной политики Кабинета Министров. Парламентарий подверг сомнению целесообразность расходования миллиардов гривен на развлекательный контент и неперсонифицированные социальные программы в условиях войны.

Основное внимание было приковано к программе кэшбека на горючее, которую депутат назвал финансово обременительным и несправедливым. По его данным, ежедневно на эту инициативу уходит около 20 миллионов гривен. "Бюджета программа стоит 20 миллионов гривен в день. То есть примерно 600 миллионов в месяц. Фактически – десятки миллионов ежедневно вылетают из бюджета – без единой адресности!", — подчеркнул Разумков.

Депутат возмутился отсутствием четких критериев получения помощи, подчеркнув, что государственные средства получают как малоимущие, так и владельцы элитных авто. Ответ профильного министерства на это замечание он назвал некомпетентным: "В министерстве вместо четких расчетов мы услышали советы пообщаться с какими-то друзьями на Майбахах! Государственная политика не может строиться на догадках или надеждах, что состоятельные люди сами откажутся от бюджетных денег".

Кроме "топливного вопроса" Разумков поднял тему финансирования медиапроектов. Речь идет о 4 миллиардах гривен, выделенных на производство "1000 часов контента". Нардеп уверен, что эти ресурсы должны работать на оборону и реальный сектор экономики, а не на телевизионные продукты.

"Ибо без "видосов" государство проживет. А без топлива, работы и доходов нет", — резюмировал политик, призвав правительство пересмотреть приоритеты в пользу поддержки бизнеса и наименее защищенных слоев населения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине готовится к запуску инициированная президентом программа "1000 часов украинского контента", для которой Кабмин уже разработал механизм проведения конкурсов. Несмотря на важность поддержки государственного языка, выделение на этот проект 4 миллиарда гривен вызвало острую дискуссию среди народных избранников.