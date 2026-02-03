logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Демарш в Раде: в «Слуге народа» отказались слушать выступление генсека НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Демарш в Раде: в «Слуге народа» отказались слушать выступление генсека НАТО

Нардеп Богдан Яременко заявил о разочаровании Альянсом и поставил под вопрос эффективность помощи Украине

3 февраля 2026, 10:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что не планирует присутствовать в зале Верховной Рады во время выступления генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Об этом парламентарий сообщил в соцсетях, объяснив свое решение разочарованием в деятельности Альянса по поддержке Украины.

Демарш в Раде: в «Слуге народа» отказались слушать выступление генсека НАТО

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

По словам Яременко, он останется работать в парламенте, однако сознательно отказывается слушать выступление главы НАТО.

Депутат подчеркнул, что Украина должна быть благодарна странам-партнерам за помощь в войне против России, однако считает, что сам Альянс не смог выполнить ключевые ожидания Киева.

Парламентарий отметил, что НАТО взяло на себя важную, но второстепенную роль в координации логистики военных поставок. В то же время Украина так и не получила того, что считает принципиально необходимым — закрытие неба, достаточных средств противовоздушной обороны, гарантий безопасности и членства в Альянсе. Яременко подчеркнул, что такая ситуация возникла не из-за позиции генсека, а из-за решений правительств государств-членов НАТО.

Отдельно депутат обратил внимание на символичность визита генсека Альянса в Киев на фоне сложной ситуации в стране, в частности, проблем с отоплением во время морозов.

По его мнению, торжественные мероприятия и выступления иностранных гостей в парламенте не должны превращаться в формальную традицию.

Яременко также выразил сомнение, что выступление генсека НАТО будет содержать новые или важные сигналы для украинцев. По его словам, общество ожидает не заявлений, а конкретных решений по безопасности страны.

Официально руководство Верховной Рады и представители НАТО пока не комментировали заявления депутата. В то же время, выступление генсека Альянса в украинском парламенте запланировано в рамках его визита в Киев и переговоров с руководством государства.

Читайте на портале "Комментарии" — Европа не сможет себя защитить: в НАТО сделали резкое заявление.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости