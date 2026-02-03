Демарш в Раде: в «Слуге народа» отказались слушать выступление генсека НАТО

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что не планирует присутствовать в зале Верховной Рады во время выступления генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Об этом парламентарий сообщил в соцсетях, объяснив свое решение разочарованием в деятельности Альянса по поддержке Украины.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

По словам Яременко, он останется работать в парламенте, однако сознательно отказывается слушать выступление главы НАТО.

Депутат подчеркнул, что Украина должна быть благодарна странам-партнерам за помощь в войне против России, однако считает, что сам Альянс не смог выполнить ключевые ожидания Киева.

Парламентарий отметил, что НАТО взяло на себя важную, но второстепенную роль в координации логистики военных поставок. В то же время Украина так и не получила того, что считает принципиально необходимым — закрытие неба, достаточных средств противовоздушной обороны, гарантий безопасности и членства в Альянсе. Яременко подчеркнул, что такая ситуация возникла не из-за позиции генсека, а из-за решений правительств государств-членов НАТО.

Отдельно депутат обратил внимание на символичность визита генсека Альянса в Киев на фоне сложной ситуации в стране, в частности, проблем с отоплением во время морозов.

По его мнению, торжественные мероприятия и выступления иностранных гостей в парламенте не должны превращаться в формальную традицию.

Яременко также выразил сомнение, что выступление генсека НАТО будет содержать новые или важные сигналы для украинцев. По его словам, общество ожидает не заявлений, а конкретных решений по безопасности страны.

Официально руководство Верховной Рады и представители НАТО пока не комментировали заявления депутата. В то же время, выступление генсека Альянса в украинском парламенте запланировано в рамках его визита в Киев и переговоров с руководством государства.

