Чорновол тимчасово відмовилася бути нардепкою: яка в неї важлива причина

У вересні 2025 року Центральна виборча комісія визнала військовослужбовицю та громадську діячку Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України. Вона зайняла місце загиблого Андрія Парубія, якого вбили 30 серпня у Львові.

Чорновол не хоче бути нардепкою: яка в неї важлива причина

Апарат Верховної Ради офіційно припинив повноваження Андрія Парубія, обраного у 2019 році за списком партії "Європейська Солідарність". Відповідно до виборчого списку партії, наступною кандидаткою була Чорновол, яка займала 27 місце.

На засіданні ЦВК ухвалила рішення про її обрання до парламенту.

9 жовтня ЦВК продовжила для Чорновол на рік строк подання документів для реєстрації народною депутаткою. Вона пояснила, що сама звернулася до комісії з проханням надати відтермінування, оскільки хоче залишатися на фронті.

"Я прийняла рішення – продовжити службу на лінії бойового зіткнення. [...] Привітань від верховного головнокомандувача я ще не отримала… Ну, зрештою, я лише командир взводу", – йдеться у її повідомленні.

Чорновол також засудила тих, хто, за її словами, "ухиляється від служби, прикриваючись політичними гаслами". З її слів, вона прагне показати, що обирає не парламент, а армію.

Хто така Тетяна Чорновол

Тетяна Чорновол відома як журналістка-розслідувачка, учасниця Революції Гідності та активна громадська діячка. У Верховній Раді VIII скликання вона входила до фракції "Народний фронт" та працювала у Комітеті з питань національної безпеки і оборони. До цього Чорновол обіймала посаду урядової уповноваженої з питань антикорупційної політики та була радницею міністра внутрішніх справ.

У 2013 році Чорновол пережила замах на життя, а вже у 2014-му брала участь в обороні Маріуполя у складі батальйону "Азов".

Того ж року Чорновол втратила чоловіка на війні. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії Чорновол перебуває у лавах Збройних сил України. Вона командувала розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" у складі 1-ї окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна та отримала офіцерське звання.

