Черновол временно отказалась быть нардепкой: какая у нее важная причина

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В сентябре 2025 года Центральная избирательная комиссия признала военнослужащую и общественного деятеля Татьяну Черновол избранной народной депутатом Украины. Она заняла место погибшего Андрея Парубия, убитого 30 августа во Львове.
Черновол не хочет быть нардепкой: какая у нее важная причина
Аппарат Верховной Рады официально прекратил полномочия Андрея Парубия, избранного в 2019 году по списку партии "Европейская Солидарность". Согласно избирательному списку партии, следующей кандидаткой была Черновол, занимавшая 27 место.
На заседании ЦИК принял решение о ее избрании в парламент.
9 октября ЦИК продлил для Черновол на год срок подачи документов для регистрации народной депутатом. Она пояснила , что сама обратилась в комиссию с просьбой предоставить отсрочку, поскольку хочет оставаться на фронте.
Черновол также осудила тех, кто, по ее словам, "уклоняется от службы, прикрываясь политическими лозунгами". По ее словам, она стремится показать, что выбирает не парламент, а армию.
Татьяна Черновол известна как журналистка-расследовательница, участница Революции Достоинства и активный общественный деятель. В Верховной Раде VIII созыва она входила во фракцию "Народный фронт" и работала в Комитете по вопросам национальной безопасности и обороны. До этого Черновол занимала должность правительственной уполномоченной по антикоррупционной политике и была советницей министра внутренних дел.
В 2013 году Черновол пережила покушение на жизнь, а уже в 2014-м участвовала в обороне Мариуполя в составе батальона "Азов".
В том же году Черновол потеряла мужчину на войне. С первых дней полномасштабного вторжения России Черновол находится в рядах Вооруженных Сил Украины. Она командовала расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" в составе 1-й отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна и получила офицерское звание.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Раде шокированы тем, что на Киевских ТЭЦ не было защиты от обстрелов.