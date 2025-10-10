Черновол временно отказалась быть нардепкой: какая у нее важная причина

В сентябре 2025 года Центральная избирательная комиссия признала военнослужащую и общественного деятеля Татьяну Черновол избранной народной депутатом Украины. Она заняла место погибшего Андрея Парубия, убитого 30 августа во Львове.

Черновол не хочет быть нардепкой: какая у нее важная причина

Аппарат Верховной Рады официально прекратил полномочия Андрея Парубия, избранного в 2019 году по списку партии "Европейская Солидарность". Согласно избирательному списку партии, следующей кандидаткой была Черновол, занимавшая 27 место.

На заседании ЦИК принял решение о ее избрании в парламент.

9 октября ЦИК продлил для Черновол на год срок подачи документов для регистрации народной депутатом. Она пояснила , что сама обратилась в комиссию с просьбой предоставить отсрочку, поскольку хочет оставаться на фронте.

"Я приняла решение – продолжить службу на линии боевого столкновения. [...] Поздравлений от верховного главнокомандующего я еще не получила… Ну, в конце концов, я только командир взвода", – говорится в ее сообщении.

Черновол также осудила тех, кто, по ее словам, "уклоняется от службы, прикрываясь политическими лозунгами". По ее словам, она стремится показать, что выбирает не парламент, а армию.

Кто такая Татьяна Черновол

Татьяна Черновол известна как журналистка-расследовательница, участница Революции Достоинства и активный общественный деятель. В Верховной Раде VIII созыва она входила во фракцию "Народный фронт" и работала в Комитете по вопросам национальной безопасности и обороны. До этого Черновол занимала должность правительственной уполномоченной по антикоррупционной политике и была советницей министра внутренних дел.

В 2013 году Черновол пережила покушение на жизнь, а уже в 2014-м участвовала в обороне Мариуполя в составе батальона "Азов".

В том же году Черновол потеряла мужчину на войне. С первых дней полномасштабного вторжения России Черновол находится в рядах Вооруженных Сил Украины. Она командовала расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" в составе 1-й отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна и получила офицерское звание.

