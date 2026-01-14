Действительно ли теперь Рада на крючке у НАБУ и САП: почему попалась Тимошенко

Интересен вопрос или неожиданные действия НАБУ и САП относительно фракции Родины. Здесь следует упомянуть, что в свое время депутат Людмила Буймистер пополнила фракцию Родина, оставив ряды Слуга народа. Именно этот переход и породил первые подозрения: уж слишком "тихо" и без публичных объяснений он состоялся для парламента, формально живущего по принципам открытой политики. Об этом рассказал политолог Владимир Цыбулько.

Юлия Тимошенко. Фото: из открытых источников

Эксперт говорит, что сегодня, после разоблачения групп координаторов платного голосования, становится понятно: это было не исключение, а симптом. Следующий этап антикоррупционных расследований фактически ставит крест на постсоветских практиках работы парламента, где фракции десятилетиями добирались из-за кулуарных договоренностей, а не идеологии.

"Юлия Тимошенко действовала осторожно и с точки зрения Банковой безопасно: реальной фронды Владимир Зеленский она не создавала – скорее наоборот, оставалась в зоне тактической лояльности. Именно поэтому долго казалось, что такие маневры не вызывают вопросов", – отметил политолог.

При этом он добавляет, когда мы говорим о Миндичгейте, стоит честно признать: коррупционный спрут не мог обойти парламент. И нынешние расследования – это уже не атака на отдельные фамилии, а демонтаж самой системы теневого политического рекрутинга.

Читайте на портале "Комментарии" — лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко публично отреагировала на обыски, которые провели детективы НАБУ и прокуроры САП в партийном офисе. Ее заявление прозвучало после того, как антикоррупционные органы сообщили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады на коррупции, а по данным СМИ, речь идет именно о Тимошенко.

Юлия Тимошенко подтвердила, что следственные действия касались ее, однако резко раскритиковала методы правоохранителей.

"Только что в партийном офисе "Батькивщины" завершились так называемые "неотложные следственные действия", продолжавшиеся всю ночь. "Неотложные следственные действия", которые к праву и закону не имеют никакого отношения. Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления любых документов запрещено".



