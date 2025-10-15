Народна депутатка Мар’яна Безугла кожен день дає про себе знати та створює навколо себе скандальний образ. Цього разу нардепка у соцмережі Х поділилася дописом військового Валерія Маркуса, який підписала: "Валерій, прекрасне фото".

Чи правда, що у нардепки Безуглої з’явився чоловік-військовий (ФОТО)

На фотографії, яку опублікував військовий, зображений він у місті Кам’янець-Подільський біля місцевої фортеці. Чоловік стоїть спиною до фотографа та обіймає жінку з каре рудого кольору.

Зачіска жінки з фото нагадує ту, що носить нардепка Безугла, тому її колега по Парламенту Олексій Гончаренко опублікував скриншот допису політикині та підписав: "Що відбувається?"

Сама ж нардепка ніяк ніколи не коментувала своє особисте життя, не публікувала романтичні фото з чоловіками, тому складно сказати, чи вона це на фото з Валерієм Маркусом.

Сам військовий теж не публікував фото з дівчиною, в його Фейсбук таке фото з’являється лише раз, наприкінці 2024 року, в якому він також заблюрив фото дівчини емодзі кролика. По фото також можна зрозуміти, що дівчина має руде волосся і зачіску каре. Проте Мар’яна Безугла в той час мала значно довше волосся, ніж у дівчини Маркуса в 2024-му.

Є варіант, що це давнє фото, бо дівчина в медичній масці, що було актуально у 2019 році та пізніше за часи пандемії коронавірусу. Тоді в Мар’яни Безуглої і справді була така зачіска, проте також вона фото з відпочинку чи з молодим чоловіком не публікувала.

Вже сьогодні військовий опублікував фото з власного весілля, але теж зроблене зі спини. "Під час відпустки взяв участь у своєму весіллі. Після трьох років шлюбу. Сподобалось", – пише Маркус.

У коментарях молодят вітають підписники, хоча знайшлися й ті, хто припустив, що на фото все ж Мар’яна Безугла. Одна з коментаторів відповіла, що не лише нардепка має рудий колір волосся, тому ні, це не вона.

Отже, щодо особистого життя політикині поки що лишається інтрига.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Мар’яна Безугла змінила імідж.