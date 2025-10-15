logo_ukra

BTC/USD

111018

ETH/USD

4004.53

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика рада Чи правда, що у нардепки Безуглої з’явився чоловік-військовий (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи правда, що у нардепки Безуглої з’явився чоловік-військовий (ФОТО)

Мар’яна Безугла натякає, що має чоловіка-військового

15 жовтня 2025, 17:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народна депутатка Мар’яна Безугла кожен день дає про себе знати та створює навколо себе скандальний образ. Цього разу нардепка у соцмережі Х поділилася дописом військового Валерія Маркуса, який підписала: "Валерій, прекрасне фото".

Чи правда, що у нардепки Безуглої з’явився чоловік-військовий (ФОТО)

Чи правда, що у нардепки Безуглої з’явився чоловік-військовий (ФОТО)

Чи правда, що у нардепки Безуглої з’явився чоловік-військовий (ФОТО) - фото 2

На фотографії, яку опублікував військовий, зображений він у місті Кам’янець-Подільський біля місцевої фортеці. Чоловік стоїть спиною до фотографа та обіймає жінку з каре рудого кольору.

Чи правда, що у нардепки Безуглої з’явився чоловік-військовий (ФОТО) - фото 2

Зачіска жінки з фото нагадує ту, що носить нардепка Безугла, тому її колега по Парламенту Олексій Гончаренко опублікував скриншот допису політикині та підписав: "Що відбувається?"

Чи правда, що у нардепки Безуглої з’явився чоловік-військовий (ФОТО) - фото 2

Сама ж нардепка ніяк ніколи не коментувала своє особисте життя, не публікувала романтичні фото з чоловіками, тому складно сказати, чи вона це на фото з Валерієм Маркусом.

Сам військовий теж не публікував фото з дівчиною, в його Фейсбук таке фото з’являється лише раз, наприкінці 2024 року, в якому він також заблюрив фото дівчини емодзі кролика. По фото також можна зрозуміти, що дівчина має руде волосся і зачіску каре. Проте Мар’яна Безугла в той час мала значно довше волосся, ніж у дівчини Маркуса в 2024-му.

Чи правда, що у нардепки Безуглої з’явився чоловік-військовий (ФОТО) - фото 2

Є варіант, що це давнє фото, бо дівчина в медичній масці, що було актуально у 2019 році та пізніше за часи пандемії коронавірусу. Тоді в Мар’яни Безуглої і справді була така зачіска, проте також вона фото з відпочинку чи з молодим чоловіком не публікувала.

Вже сьогодні військовий опублікував фото з власного весілля, але теж зроблене зі спини. "Під час відпустки взяв участь у своєму весіллі. Після трьох років шлюбу. Сподобалось", – пише Маркус.

Чи правда, що у нардепки Безуглої з’явився чоловік-військовий (ФОТО) - фото 2

У коментарях молодят вітають підписники, хоча знайшлися й ті, хто припустив, що на фото все ж Мар’яна Безугла. Одна з коментаторів відповіла, що не лише нардепка має рудий колір волосся, тому ні, це не вона.

Чи правда, що у нардепки Безуглої з’явився чоловік-військовий (ФОТО) - фото 2

Отже, щодо особистого життя політикині поки що лишається інтрига.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Мар’яна Безугла змінила імідж.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини