Правда ли, что у нардепки Безуглой появился муж-военный (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Правда ли, что у нардепки Безуглой появился муж-военный (ФОТО)

Марьяна Безуглая намекает, что имеет мужа-военного

15 октября 2025, 17:49
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народный депутат Марьяна Безуглая каждый день дает о себе знать и создает вокруг себя скандальный образ. На этот раз нардепка в соцсети Х поделилась сообщением военного Валерия Маркуса, подписав его: "Валерий, прекрасное фото".

Правда ли, что у нардепки Безуглой появился муж-военный (ФОТО)

Правда ли, что у нардепки Безуглой появился муж-военный (ФОТО)

Правда ли, что у нардепки Безуглой появился муж-военный (ФОТО) - фото 2

На фотографии, которую опубликовал военный, изображён он в городе Каменец-Подольский возле местной крепости. Мужчина стоит спиной к фотографу и обнимает женщину с каре рыжего цвета.

Правда ли, что у нардепки Безуглой появился муж-военный (ФОТО) - фото 2

Прическа женщины с фото напоминает нардепку Безуглую, поэтому ее коллега по Парламенту Алексей Гончаренко опубликовал скриншот публикации политика и подписал: "Что происходит?"

Правда ли, что у нардепки Безуглой появился муж-военный (ФОТО) - фото 2

Сама же нардепка никак никогда не комментировала свою личную жизнь, не публиковала романтические фото с мужчинами, поэтому сложно сказать, она ли это на фото с Валерием Маркусом.

Сам военный тоже не публиковал фото с девушкой, в его Фейсбуке такое фото появляется лишь раз, в конце 2024 года, в котором он также заблюрил фото девушки эмодзи кролика. По фото также можно понять, что девушка имеет рыжие волосы и прическу каре. Однако Марьяна Безуглая в то время имела гораздо длиннее волосы, чем у девушки Маркуса в 2024-м.

Правда ли, что у нардепки Безуглой появился муж-военный (ФОТО) - фото 2

Есть вариант, что это давнее фото, потому что девушка в медицинской маске, которая была актуальна в 2019 году и позже во время пандемии коронавируса. Тогда у Марьяны Безуглой действительно была такая прическа, однако также она фото с отдыха или с молодым человеком не публиковала.

Уже сегодня военный опубликовал фото с собственной свадьбы, но оно тоже сделано со спины. "Во время отпуска принял участие в своей свадьбе. После трех лет брака. Понравилось", – пишет Маркус.

Правда ли, что у нардепки Безуглой появился муж-военный (ФОТО) - фото 2

В комментариях молодоженов поздравляют подписчики, хотя нашлись и те, кто предположил, что на фото все же Марьяна Безуглая. Одна из комментаторов ответила, что не только нардепка имеет рыжий цвет волос, поэтому нет, это не она.

Правда ли, что у нардепки Безуглой появился муж-военный (ФОТО) - фото 2

Следовательно, в отношении личной жизни политика пока остается интрига.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Марьяна Безуглая сменила имидж.



Теги:

