Чи планують блокувати картки військовим у СЗЧ та ухилянтам: у Раді дали відповідь

У Верховній Раді України продовжується обговорення щодо впровадження нових фінансових обмежень для осіб, які уникають мобілізації або самовільно залишили військову частину (СЗЧ). Зокрема, набирає популярності ідея щодо блокування банківських карток за аналогією з боржниками за аліменти чи комунальні послуги. Відповідну заяву зробив народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Блокування карток. Фото: з відкритих джерел

Нардеп зазначив, наразі остаточний пакет законодавчих змін ще не сформований. Проте політик наголосив на необхідності створення дієвих механізмів впливу на правопорушників.

Веніславський нагадав, що під час опрацювання закону про мобілізацію ідея блокування рахунків уже ставала актуальною і її багато хто готовий був підтримати. Проте тоді депутати зупинилися лише на обмеженні права керування транспортними засобами. За його словами, цей захід виявився малоефективним.

"На сьогоднішній день залишилося лише те, що можуть бути заблоковані водійські посвідчення, але це не є тим ефективним засобом, який би призводив до небажання ухилянтів чи СЗЧівців вчиняти таке правопорушення. Воно не настільки суттєве", — пояснив він.

Нардеп вважає несправедливою ситуацію, коли за борги за ЖКГ рахунки блокують миттєво, водночас за невиконання конституційного обов’язку жодні фінансові обмеження не передбачені.

"Якщо, наприклад, людина не заплатила за комунальні послуги, її рахунки можуть бути заблоковані. А якщо вона не виконала свій конституційний обов’язок чи вчинила СЗЧ, то вона вільно користується своїми банківськими картками. Тому над цим ми зараз працюємо", — зазначив він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вирішити проблему із самовільним залишенням військових частин (СЗЧ) в Україні можна комплексом загальнодержавних заходів – як на рівні армії, так і цивільної влади.

У військовому житті все жорстко, тому слід посилити увагу до процесу підготовки, сказав, коментуючи питання СЗЧ в інтерв’ю 24 Каналу, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



