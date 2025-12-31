Планируют ли блокировать карточки военным в СЗЧ и уклонистам: в Раде дали ответ

В Верховной Раде Украины продолжается обсуждение внедрения новых финансовых ограничений для лиц, которые избегают мобилизации или самовольно покинули воинскую часть (СЗЧ). В частности, набирает популярность идея блокирования банковских карт по аналогии с должниками за алименты или коммунальные услуги. Соответствующее заявление сделал народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Блокирование карт. Фото: из открытых источников

Нардеп отметил, что окончательный пакет законодательных изменений еще не сформирован. Однако политик отметил необходимость создания действенных механизмов влияния на правонарушителей.

Вениславский напомнил, что во время проработки закона о мобилизации идея блокирования счетов уже становилась актуальной и ее многие готовы были поддержать. Однако тогда депутаты остановились только на ограничении права вождения транспортных средств. По его словам, эта мера оказалась малоэффективной.

"На сегодняшний день осталось только то, что могут быть заблокированы водительские удостоверения, но это не является тем эффективным средством, которое бы приводило к нежеланию уклонистов или СоЧшников совершать такое правонарушение. Оно не настолько существенное", — объяснил он.

Нардеп считает несправедливой ситуацию, когда за долги по ЖКХ счета блокируют мгновенно, в то же время за невыполнение конституционного долга никакие финансовые ограничения не предусмотрены.

"Если, например, человек не заплатил за коммунальные услуги, его счета могут быть заблокированы. А если он не выполнил свою конституционную обязанность или совершил СОЧ, то он свободно пользуется своими банковскими картами. Поэтому над этим мы сейчас работаем", – отметил он.

Читайте на портале "Комментарии" — решить проблему с самовольным оставлением воинских частей (СЗЧ) в Украине можно комплексом общегосударственных мероприятий – как на уровне армии, так и гражданских властей.

В военной жизни все жестко, поэтому следует усилить внимание к процессу подготовки, сказал комментируя вопрос СЗЧ в интервью 24 Каналу, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



