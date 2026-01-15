Возможен ли референдум о мирном плане: в Раде дали прямой ответ

Мирный план для Украины теоретически можно было бы вынести на всеукраинский референдум, однако пока нет никакого практического смысла. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Александр Мережко. Фото: из открытых источников

По словам народного депутата, ключевая проблема состоит в отсутствии четкого предмета для голосования. Пока не ясно, что именно могло бы быть вынесено на референдум, ведь любые возможные формулировки требуют конкретных и юридически определенных решений.

Мережко подчеркнул, что вопрос территориальных изменений вообще не может рассматриваться, поскольку Конституция Украины прямо запрещает нарушение территориальной целостности государства. Таким образом, вынесение на референдум пунктов, касающихся уступок или изменения границ, невозможно с правовой точки зрения.

Отдельно парламентарий обратил внимание и на практический аспект. Проведение референдума в условиях военного положения и полномасштабной войны он назвал практически нереальным. Это касается как организационных вопросов, так и обеспечения безопасности граждан и легитимности результатов голосования.

Мережко признал, что идея референдума может существовать на уровне теоретических дискуссий. Однако детальный анализ необходимых предпосылок, по его словам, свидетельствует о том, что в настоящее время такая инициатива не имеет ни четкого содержания, ни реальных перспектив для реализации.

Депутат подытожил, что при нынешних обстоятельствах обсуждение референдума скорее является политической абстракцией, чем инструментом принятия конкретных решений по завершению войны.

