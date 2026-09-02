Цей провал Ради стане тотальною зрадою українців під час війни: експерт ошелешив заявою

Провал Верховною Радою одного з ключових законопроєктів, пов'язаних із виконанням міжнародних зобов'язань України, створює ризики не лише для співпраці з МВФ, а й для фінансування держави та оборони. Таку оцінку висловив політолог Володимир Цибулько, коментуючи ситуацію у парламенті під час роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні.

Фото: з відкритих джерел

"Уряд шукає десятки мільярдів доларів на війну. Місія МВФ приїздить перевіряти виконання зобов'язань. А парламент не знаходить 226 голосів за реформи, здатні додати до бюджету хоча б 10 мільярдів гривень на рік. Але справа не лише в посилках", — наголосив Цибулько.

Політолог звернув увагу, що це вже не перший випадок, коли Рада не може провести необхідні рішення. На його думку, відповідальність у такій ситуації лежить і на керівництві парламенту, яке має організовувати роботу більшості.

"Це вже другий провал. Аналогічну реформу парламент уже валив 26 травня. За три місяці керівництво парламенту, урядова коаліція та Банкова знали, що голосів немає, але не змогли або не захотіли їх зібрати", — заявив політолог.

Цибулько вважає особливо небезпечним те, що голосування провалюються саме тоді, коли Україна потребує стабільного зовнішнього фінансування. За його словами, нинішня програма МВФ становить 8,1 млрд доларів, а з виконанням її умов пов'язана й значно масштабніша фінансова підтримка Євросоюзу.

Окремо політолог вказав на проблему управлінської відповідальності. На його думку, ситуація, коли парламент не здатний виконувати міжнародні зобов'язання держави під час війни, виходить далеко за межі звичайної політичної суперечки.

"Скільки можна українцям брехати, якщо керівництво парламенту не здатне забезпечити навіть проходження міжнародних зобов'язань держави? Не тому Стефанчук має думати про відставку, що хтось не любить податок на китайські посилки, а тому, що парламент перестає виконувати базову функцію — забезпечувати законодавчу спроможність держави, яка воює", — підкреслив Цибулько.

Портал "Коментарі" вже писав, що ідея тимчасового припинення бойових дій може виглядати привабливою, однак для України вона приховує серйозні військові ризики. Якщо Росія отримає кілька місяців перепочинку без жорстких гарантій безпеки, Кремль використає цей час для накопичення резервів, виробництва озброєння та підготовки нового наступу.