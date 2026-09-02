Этот провал Рады станет тотальной изменой украинцев во время войны: эксперт ошарашил заявлением

Провал Верховной Радой одного из ключевых законопроектов, связанных с исполнением международных обязательств Украины, создает риски не только для сотрудничества с МВФ, но и для финансирования государства и обороны. Такую оценку высказал политолог Владимир Цыбулько, комментируя ситуацию в парламенте в ходе миссии Международного валютного фонда в Украине.

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"Правительство ищет десятки миллиардов долларов на войну. Миссия МВФ приезжает проверять исполнение обязательств. А парламент не находит 226 голосов за реформы, способные добавить в бюджет хотя бы 10 миллиардов гривен в год. Но дело не только в посылках", — подчеркнул Цыбулько.

Политолог обратил внимание, что это уже не первый случай, когда Рада не может провести необходимые решения. По его мнению, ответственность в такой ситуации лежит и на руководстве парламента, которое должно организовывать работу большинства.

"Это уже второй провал. Аналогичную реформу парламент уже валил 26 мая. Через три месяца руководство парламента, правительственная коалиция и Банковая знали, что голосов нет, но не смогли или не захотели их собрать", — заявил политолог.

Цыбулько считает особенно опасным, что голосования проваливаются именно тогда, когда Украина нуждается в стабильном внешнем финансировании. По его словам, нынешняя программа МВФ составляет 8,1 млрд долларов, а с выполнением ее условий связана и более масштабная финансовая поддержка Евросоюза.

Отдельно политолог указал на проблему управленческой ответственности. По его мнению, ситуация, когда парламент не способен выполнять международные обязательства государства во время войны, выходит за рамки обычного политического спора.

"Сколько можно украинцам врать, если руководство парламента не способно обеспечить даже прохождение международных обязательств государства? Не потому Стефанчук должен думать об отставке, что кто-то не любит налог на китайские посылки, а потому, что парламент перестает выполнять базовую функцию — обеспечивать законодательную способность воюющего государства", — подчеркнул.

Портал "Комментарии" уже писал , что идея временного прекращения боевых действий может выглядеть привлекательной, однако для Украины она скрывает серьезные военные риски. Если Россия получит несколько месяцев отдыха без жестких гарантий безопасности, Кремль использует это время для накопления резервов, производства вооружения и подготовки нового наступления.