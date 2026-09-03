«Це злочинно»: Максим Бужанський жорстко розкритикував запуск розірвання шлюбу в «Дії»

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Недилько Ксения
Народний депутат України Максим Бужанський емоційно відреагував на впровадження нової цифрової послуги — розірвання шлюбу через державний застосунок "Дія". На його переконання, максимальне спрощення цієї процедури в нинішніх реаліях є абсолютно хибним кроком, який б'є по демографічній стабільності України. Політик вважає, що держава, навпаки, мала б захищати сімейні цінності від легковажних рішень.
Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел
Парламентар підкреслив, що в часи глибокої кризи країні необхідний тверезий підхід до збереження суспільних інститутів. Спроба перетворити серйозні життєві етапи на елемент спрощення лише шкодить майбутньому нації.
Він також додав, що такий підхід фактично нівелює відповідальність людей перед створенням союзу, перетворюючи розірвання відносин на буденний жест.
Окрему увагу Бужанський звернув на психологічний стан українців в умовах постійного стресу. Війна виснажує нервову систему, і в моменти сварок людям потрібен час на роздуми, який цифровізація у них забирає.
Наостанок народний депутат резюмував, що такі нововведення несуть реальну загрозу суспільству та мають ознаки правопорушення проти національних інтересів.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українцям більше не обов’язково відвідувати ДРАЦС, щоб офіційно розірвати шлюб. У застосунку "Дія" з’явилася нова послуга, яка дозволяє пройти процедуру розлучення онлайн. Про це йдеться у повідомленні на сторінці "Дії" у Telegram.