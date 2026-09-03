«Це злочинно»: Максим Бужанський жорстко розкритикував запуск розірвання шлюбу в «Дії»

Народний депутат України Максим Бужанський емоційно відреагував на впровадження нової цифрової послуги — розірвання шлюбу через державний застосунок "Дія". На його переконання, максимальне спрощення цієї процедури в нинішніх реаліях є абсолютно хибним кроком, який б'є по демографічній стабільності України. Політик вважає, що держава, навпаки, мала б захищати сімейні цінності від легковажних рішень.

Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел

"Розірвання шлюбу в Дії, це найгірше, що можна було придумати, — переконаний нардеп, — особливо в тій ситуації, яка у нас зараз".

Парламентар підкреслив, що в часи глибокої кризи країні необхідний тверезий підхід до збереження суспільних інститутів. Спроба перетворити серйозні життєві етапи на елемент спрощення лише шкодить майбутньому нації.

"Щоб зберегти країну, щоб утримати залишки демографії, щоб балансувати тренди на спрощення всього і вся, потрібно трохи здорового консерватизму у всьому, — зауважив Максим Бужанський. — І на тлі цього взяти, і перетворити такий крок, як руйнування сім'ї, в клік пальцем по екрану, це поставити на рівень цього кліку весь інститут сім'ї в цілому".

Він також додав, що такий підхід фактично нівелює відповідальність людей перед створенням союзу, перетворюючи розірвання відносин на буденний жест.

"Це не державна, це антидержавна політика, — обурився обранець. — Це не спрощення процесу розлучення, а перетворення його на клацання: була сім'я, клац, немає сім'ї. Струсив її з себе, наче пил, і пішов далі".

Окрему увагу Бужанський звернув на психологічний стан українців в умовах постійного стресу. Війна виснажує нервову систему, і в моменти сварок людям потрібен час на роздуми, який цифровізація у них забирає.

"Війна, у всіх горять нерви, — нагадав політик. — Всім потрібно трохи часу іноді, щоб обдумати, одуматися, заспокоїтися. Усвідомити. Все це зминається і відкидається, клац, немає сім'ї".

Наостанок народний депутат резюмував, що такі нововведення несуть реальну загрозу суспільству та мають ознаки правопорушення проти національних інтересів.

"Це було б безглуздо, — підсумував Максим Бужанський, — якби не було злочинно".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українцям більше не обов’язково відвідувати ДРАЦС, щоб офіційно розірвати шлюб. У застосунку "Дія" з’явилася нова послуга, яка дозволяє пройти процедуру розлучення онлайн. Про це йдеться у повідомленні на сторінці "Дії" у Telegram.